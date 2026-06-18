“Avengers: Doomsday” será la cinta más emocional y compleja de Marvel, según Joe Russo

A solo unos meses del estreno oficial de la cinta “Avengers: Doomsday”, uno de los directores de la cinta, Joe Russo, compartió nuevos detalles sobre la historia que traerá de vuelta al UCM a Robert Downey Jr., ahora como el villano ‘Víctor von Doom’.

En una entrevista reciente, el cineasta confesó que esta película contará con una carga emocional mayor que las entregas anteriores. ¿El motivo? La gran variedad de personajes que participan en dicha aventura.

“Es emocionalmente compleja (…) Hay muchas sorpresas en esta película y creo que es la más compleja emocionalmente de todas. Y en muchos sentidos, la más madura”, comentó Joe Russo recientemente.

En este sentido, el realizador explicó que para él y su hermano era indispensable llevar a las pantallas una historia que vaya más allá de una batalla entre superhéroes y villanos.

Robert Downey Jr., Anthony Russo y el director Joe Russo de “Avengers: Doomsday”. Crédito: Chris Pizzello | AP

“La tensión aumenta constantemente. Pero la complejidad emocional siempre es la clave. Si se le añade complejidad emocional a cualquier obra, se enriquece. Se convierte en una experiencia más completa para el público“, sentenció.

Para los hermanos Russo esta fórmula no es desconocida, pues recordemos que ya han otorgado este nivel de sentimiento al Universo Cinematográfico de Marvel con las cuatro cintas que han dirigido: “Avengers: Infinity War” (2018) y “Avengers: Endgame” (2019), así como “Captain America: The Winter Soldier” (2014) y “Captain America: Civil War” (2016).

La cinta “Avengers: Doomsday” tiene su estreno programado para el 18 de diciembre de 2026, y desde su anuncio se ha coronado como uno de los lanzamientos más esperados por los fanáticos de Marvel.

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