Nuevo tráiler de “Avengers: Doomsday” confirma el retorno de los X-Men al MCU

Con la llegada del 2026 crece la expectativa por el próximo lanzamiento de la cinta “Avengers: Doomsday”, protagonizada por Robert Downey Jr. y otro grupo de famosos cuya lista crece cada vez más. Y es que gracias al más reciente adelanto lanzado por Marvel Studios hoy se sabe que la cinta marca el retorno de los X-Men al MCU.

Fue por medio de plataformas como YouTube, Instagram y X que se difundió el tercer adelanto de la película dirigida por los hermanos Joe y Anthony Russo, sorprendiendo al público con el regreso del equipo mutante y dando una mirada a la importancia que tendrán en la trama.

El breve clip tuvo como protagonistas a los personajes Charles Xavier (Patrick Stewart), Magneto (Ian McKellen) y Cíclope (James Marsden), así como referente principal a la emblemática Mansión X.

En una primera escena aparecen Charles y Erik en una partida de ajedrez, mientras que otra presenta a Cíclope retirando su visor y utilizando un rayo óptico de máxima potencia en medio de una batalla. El avance concluye con la frase más esperada por los fanáticos de la saga: “Los X-Men regresarán…”, poniendo fin a meses de especulaciones.

Cabe mencionar que si bien no se hizo mención de sus nombres o personajes, Marvel Studios no ha descartado la aparición de Wolverine (Hugh Jackman), Tormenta (Halle Berry) o Jean Grey (Famke Janssen) en la producción de los hermanos Russo.

El nuevo tráiler de “Avengers: Doomsday” confirma, una vez más, que el público podrá disfrutar del regreso de figuras históricas para el MCU. Recordemos que un avance anterior mostró a Steve Rogers (Chris Evans) como Capitán América y otro a Chris Hemsworth en su papel de Thor.

Este último lo hizo de la mano de un emotivo discurso que se viralizó en redes sociales: “Concédeme la fuerza de todos los padres, para que pueda luchar una vez más, derrotar a un enemigo más y volver a casa con ella, no como un guerrero, sino como calor, para enseñarle no la batalla, sino la quietud, esa que yo nunca conocí“, se le escucha decir.

