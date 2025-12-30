Thor regresa en el nuevo tráiler de ‘Avengers: Doomsday’

El 18 de diciembre de 2026 se escribirá una nueva era en el universo Marvel con el estreno de ‘Avengers: Doomsday’, una producción que poco a poco ha ido revelando detalles de lo que pueden esperar los fanáticos.

Si bien aún falta casi un año para el esperado estreno de esta entrega, los seguidores de la saga ya recibieron este martes un adelanto de lo que se avecina y es de llamar la atención el rol que asumirá Thor.

En un tráiler, con duración de casi minuto y medio, se muestra el retorno del famoso superhéroe protagonizado por Chris Hemsworth, quien recurrió a su cuenta de X, antes Twitter, para compartir con sus fans detalles de su nuevo rol en ‘Avengers Doomsday’.

“Thor returns for Avengers Doomsday 12.18.2026″, se lee en el texto con el que Chris Hemsworth acompañó el tráiler que publicó en sus redes sociales y que acompañó de unos emojis de martillo y de trueno.

En el material en cuestión se aprecia a Thor rezando en medio del bosque en honor a Odín, su padre, a quien le pidió su ayuda para derrotar a un nuevo enemigo y para poder salir bien librado de la batalla en compañía de su hija.

“Padre, toda mi vida he respondido a cada llamada, al honor, al deber, a la guerra, pero ahora el destino me ha dado algo que nunca busqué: un niño, una vida intacta ante la tormenta. Préstame la fuerza de los Padres de Todos para poder luchar una vez más”, se oye decir a Thor en un fragmento del tráiler que de inmediato se viralizó.

El esperado regreso de Thor se anunció una semana después de que se confirmara que Chris Evans volverá a dar vida a Capitán América y en aquella ocasión también se hizo por medio de un tráiler.

Se espera que en las próximas semanas se lancen un par de trailers más. El primero de ellos basado en la vida de otro de los superhéroes de la saga, mientras que el cuarto será ya el trailer tradicional y que revelará los secretos mejor guardados de esta nueva apuesta de Marvel que ha generado grandes expectativas.

