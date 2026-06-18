DOJ presenta cargos contra 15 implicados en fraude millonario con programas sociales; 11 serían inmigrantes

Las autoridades federales presentaron cargos contra 15 personas en Massachusetts, entre ellas 11 inmigrantes presuntamente sin estatus legal permanente y cuatro ciudadanos estadounidenses, por su presunta participación en esquemas de fraude relacionados con programas de asistencia pública que habrían provocado pérdidas superiores a $1.4 millones de dólares.

El anuncio fue realizado este jueves por fiscales federales y funcionarios del Departamento de Justicia durante una conferencia de prensa en Boston, donde detallaron una serie de investigaciones vinculadas al uso indebido de beneficios financiados con recursos públicos, incluyendo el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), MassHealth, el Seguro Social, subsidios de vivienda y otros programas de apoyo gubernamental.

Según los documentos judiciales, los casos abarcan presuntos fraudes que van desde poco más de $4,000 dólares hasta operaciones que superan el medio millón de dólares. Las autoridades sostienen que algunos de los acusados habrían utilizado identidades robadas o información falsa para acceder a beneficios a los que no tenían derecho.

Entre los señalados figura Heriberto Rodríguez, residente de Framingham, Massachusetts, quien enfrenta cargos relacionados con fraude de pasaporte, robo de identidad agravado y fraude en varios programas de asistencia. De acuerdo con la acusación, las pérdidas asociadas a su caso superan los $546,000 dólares.

También fueron acusados los ciudadanos estadounidenses Mirian Chalas, Jennifer Ferran y Owen Landry, quienes presuntamente participaron en esquemas vinculados a beneficios de salud, pagos por discapacidad y prestaciones del Seguro Social.

Illegal immigrants among 15 charged in $1.4 million Massachusetts benefits fraud crackdownhttps://t.co/O4QqWYcE8C — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 18, 2026

Autoridades destacan impacto en programas de asistencia

Durante el anuncio, funcionarios federales señalaron que los recursos afectados estaban destinados a personas en situación de vulnerabilidad económica y social. El fiscal general adjunto interino Colin McDonald afirmó que los cargos reflejan una conducta que, según la investigación, perjudicó programas diseñados para asistir a familias necesitadas. Agregó que varios de los acusados habrían recurrido al robo de identidad para obtener beneficios financiados por los contribuyentes.

Entre los inmigrantes acusados aparecen ciudadanos dominicanos residentes en distintas comunidades de Massachusetts, incluidos Worcester, Somerville, Allston, Lynn, Haverhill y Mattapan. Algunos enfrentan cargos por declaraciones falsas, fraude en programas de salud pública y apropiación indebida de beneficios alimentarios.

Las autoridades también identificaron a varios sospechosos bajo la denominación de “John Doe”, cuya identidad aún no ha sido determinada públicamente, así como a Mitul Patel, ciudadano de India acusado de conspiración para cometer fraude migratorio relacionado con solicitudes de visas U.

Assistant Attorney General Colin McDonald on today's fraud crackdown announcement in Boston:



"Illegal immigration carries real and substantial costs to American taxpayers and places enormous strain on our public benefits systems. And the further we look, the more fraud we find.? pic.twitter.com/YiHu53DfJu — National Fraud Enforcement Division (@DOJFraudDiv) June 18, 2026

Investigación forma parte de una ofensiva nacional

La fiscal federal para Massachusetts, Leah Foley, señaló que estos procesos forman parte de una estrategia más amplia para combatir el fraude en programas públicos. La funcionaria recordó que su oficina creó recientemente una unidad especializada en investigaciones de fraude de beneficios sociales.

De acuerdo con datos proporcionados por la Fiscalía, desde finales de 2025 se han presentado decenas de cargos relacionados con presuntos esquemas fraudulentos que suman decenas de millones de dólares en pérdidas reclamadas por el gobierno federal.

Funcionarios del Departamento de Justicia indicaron que las investigaciones fueron realizadas con apoyo de agentes de Seguridad Nacional, inspectores generales y otras agencias federales. Asimismo, advirtieron que podrían producirse nuevas detenciones y acusaciones a medida que continúen las auditorías e investigaciones sobre programas de asistencia pública.

El Departamento de Justicia informó además que los inmigrantes acusados deberán enfrentar primero los procesos judiciales correspondientes y, en caso de ser hallados culpables y cumplir con los requisitos legales aplicables, podrían quedar sujetos a procedimientos migratorios posteriores. Mientras tanto, todos los acusados mantienen la presunción de inocencia hasta que se demuestre su responsabilidad en un tribunal.

Sigue leyendo: