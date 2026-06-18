Donald Trump Jr. tacha de mentiroso al senador Ted Cruz y lo acusa de no estar alineado con MAGA

Donald Trump Jr., hijo del presidente de la nación, arremetió en contra de Ted Cruz al considerar que el senador por Texas mintió al emitir comentarios sin fundamento relacionados con el contenido del memorando de entendimiento negociado por el gobierno estadounidense con la República Islámica para oficialmente poner fin a la guerra.

“La historia nos enseña que dar miles de millones de dólares a lunáticos teocráticos que quieren asesinarnos no es una buena idea. Creo que el presidente está recibiendo muy malos consejos sobre este acuerdo”, expresó el legislador nacido en Calgary, Canadá, en una declaración emitida para el diario The Hill previo a que Donald Trump firmara un documento con 14 puntos dirigidos a establecer las bases para un acuerdo definitivo de paz.

El compromiso incluye un fondo de $300 mil millones de dólares para ayudar a la reconstrucción de Irán, pero Trump asegura que ni un solo dólar del gobierno será destinado para tal propósito.

Al parecer, sin que todavía se haga oficial, la mitad de ese dinero surgiría de aportaciones provenientes de empresas estadounidenses y de los estados del Golfo, principalmente.

El senador Ted Cruz pasó de elogiar las políticas del presidente a criticarlas severamente. (Crédito: Ben Curtis / AP)

Basado en esa información, el hijo mayor del magnate neoyorquino recurrió a la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, para echar por la borda la opinión de Ted Cruz a quien incluso acusa de no estar alineado con el movimiento MAGA.

“El único problema con esta cita es que @tedcruz está mintiendo descaradamente sobre el acuerdo. No les vamos a dar ni un centavo y él lo sabe. Usar noticias falsas sobre el acuerdo de paz para socavar a @realDonaldTrump es lo opuesto a MAGA”, escribió Trump Jr.

Cuestionado por sus detractores, el presidente de la nación señaló que los beneficios del memorando de entendimiento firmado en Versalles garantizan la reapertura del estrecho de Ormuz a la navegación evitando con ello un desabasto de petróleo mayor al que ya comenzaba a sentirse.

“No existe ningún pago de $300.000 millones de dólares a Irán por parte de Estados Unidos. ¡Eso es noticia falsa! Lo único que le importa a Estados Unidos es el éxito, la bajada del precio del petróleo y la victoria. ¡Miren la bolsa! ¡Propaganda demócrata en acción!”, escribió el mandatario estadounidense en la plataforma Truth Social respaldando la versión de su hijo.

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