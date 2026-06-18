Excongresista republicano David Rivera seguirá preso tras ser declarado culpable de actuar para el gobierno de Maduro

El excongresista republicano David Rivera permanecerá bajo custodia federal mientras espera su sentencia luego de que una jueza federal rechazara su solicitud de libertad bajo fianza, al considerar que existe riesgo de fuga tras su reciente condena en un caso relacionado con actividades de cabildeo encubiertas a favor del gobierno venezolano.

La jueza federal Melissa Damian determinó este jueves que Rivera, de 60 años, no logró demostrar de manera convincente que cumpliría con las condiciones necesarias para permanecer en libertad mientras aguarda la audiencia de sentencia programada para el próximo 20 de julio. La decisión representa un revés para el exlegislador de Florida, quien buscaba recuperar su libertad mediante una propuesta de fianza respaldada por varios líderes políticos, empresarios y figuras influyentes del sur del estado.

Algunos de los firmantes incluso ofrecieron comprometer bienes personales y propiedades como garantía de una fianza estimada en $7 millones de dólares. Sin embargo, la magistrada concluyó que las cartas de apoyo presentadas por miembros de la comunidad no eran suficientes para disipar las preocupaciones planteadas por la fiscalía respecto a un posible intento de evasión de la justicia.

“Rivera no ha cumplido con su carga de demostrar mediante pruebas claras y convincentes que no representa un riesgo de fuga”, señaló Damian en su resolución judicial.

?Federal judge denies convicted former U.S. Congressman David Rivera's motion to set $7M bond –https://t.co/H6Tdh1WUuH — Mark Glaeser (@MarkGlaeser4) June 18, 2026

Fiscalía destaca vínculos y activos en el extranjero

Durante el proceso, los fiscales federales argumentaron que Rivera mantiene importantes conexiones internacionales y posee activos fuera de Estados Unidos, factores que incrementan el riesgo de que abandone el país antes de conocer su sentencia. La jueza coincidió en que las actividades internacionales atribuidas al excongresista debían ser consideradas al evaluar su petición de libertad provisional.

Rivera fue declarado culpable en mayo junto con la consultora política Esther Nuhfer. Ambos fueron hallados responsables de participar en un esquema destinado a realizar actividades de cabildeo en favor del gobierno venezolano sin cumplir con los requisitos legales establecidos por las autoridades estadounidenses.

El jurado concluyó que los acusados conspiraron para violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés), además de cometer delitos relacionados con lavado de dinero y transacciones financieras vinculadas con recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.

Según la acusación federal, Rivera promovió intereses del gobierno de Nicolás Maduro en Estados Unidos e intentó influir en decisiones de política exterior de Washington relacionadas con Venezuela.

La jueza federal de Miami, Melissa Damian, rechazó este jueves otorgar libertad bajo fianza al excongresista republicano David Rivera, condenado en mayo por lavado de dinero y por realizar labores de cabildeo encubiertas a favor del gobierno de Nicolás Maduro durante el primer? pic.twitter.com/PlhdrGpPQd — debate.do (@midebate) June 19, 2026

Caso generó atención nacional

El juicio atrajo atención más allá del sur de Florida debido a la participación como testigo del secretario de Estado Marco Rubio, quien mantiene una amistad de larga data con Rivera desde la época en que ambos coincidieron en la Cámara de Representantes de Florida.

Además de la sentencia prevista para julio, los problemas legales del excongresista podrían prolongarse. Documentos judiciales indican que la jueza fijó para el 19 de octubre el inicio de otro juicio con jurado relacionado con cargos adicionales que enfrentará Rivera y que están vinculados con la misma investigación federal.

La condena actual podría derivar en una pena de hasta diez años de prisión federal, aunque la sentencia definitiva dependerá de la evaluación que realice el tribunal durante la audiencia programada para el próximo mes.

Mientras tanto, Rivera permanecerá detenido en una instalación federal, a la espera de conocer el castigo que enfrentará por uno de los casos de cabildeo extranjero más notorios que han involucrado a un exmiembro del Congreso de Estados Unidos en los últimos años.

Sigue leyendo: