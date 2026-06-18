Un entrenador de béisbol juvenil de Alabama fue asesinado por un amigo frente a su esposa y sus cuatro hijos

Un entrenador de béisbol juvenil murió tras ser baleado frente a su esposa y sus hijos en las afueras de una barbería en Birmingham, Alabama, en un hecho que ha conmocionado a la comunidad deportiva local.

La Policía de Birmingham informó que Magdaleno Mendoza Jr., de 36 años de edad, fue acusado de homicidio involuntario por provocación en relación con la muerte de Jorge Fonseca, ocurrida el sábado en un centro comercial ubicado en el 260 de West Valley Avenue.

De acuerdo con las autoridades, Fonseca y Mendoza se conocían previamente. Ambos sostuvieron una discusión que derivó en una pelea física a las afueras de la barbería. Durante el altercado, Mendoza presuntamente sacó un arma de fuego y disparó contra Fonseca.

Tras el ataque, el sospechoso huyó del lugar. Sin embargo, fue detenido por agentes policiales aproximadamente 15 minutos después del crimen.

La legislación de Alabama contempla el cargo de homicidio por provocación cuando una persona causa la muerte de otra de manera imprudente en un contexto de “arrebato emocional repentino”.

Una pérdida que golpea a la comunidad deportiva

La esposa y los cuatro hijos de Fonseca se encontraban dentro de la barbería cuando ocurrió el tiroteo, según medios locales. Las autoridades no han divulgado más detalles sobre lo sucedido.

Fonseca era entrenador de la organización de béisbol juvenil Wow Factor 205, donde era ampliamente reconocido por su trabajo con niños y adolescentes.

En un mensaje difundido en redes sociales, la organización destacó que Fonseca era mucho más que un entrenador.

“Era un esposo devoto, un padre amoroso, un hijo orgulloso, un hermano atento, un amigo leal y un mentor para innumerables jóvenes atletas”, señaló el comunicado.

La organización añadió que el entrenador no solo enseñaba béisbol, sino también valores como el respeto, la responsabilidad, la perseverancia y el carácter.

“Tenía una capacidad única para hacer que cada niño se sintiera importante, valorado y capaz de lograr más de lo que creía posible”, indicó el mensaje.

Consternación entre familiares y jugadores

La muerte de Fonseca ha generado una profunda conmoción entre las familias y los jóvenes deportistas de la comunidad de béisbol itinerante de Alabama.

Troy Whetstone, amigo de la víctima, declaró a medios locales que había compartido con Fonseca y su hijo apenas la noche anterior al crimen.

“Muchos niños lo han tomado muy mal, especialmente mi hijo. Creo que veía al entrenador George como un segundo padre”, afirmó.

Whetstone destacó además el impacto que Fonseca tenía en la vida de los jóvenes jugadores y sus familias.

“Era especial. Tener entrenadores así significa mucho para los padres y para los niños”, expresó.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias que rodearon el homicidio.

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