¡Anne Hathaway está embarazada! La actriz anunció que espera a su tercer hijo a los 43 años

Este 2026 ha estado lleno de éxitos para la actriz Anne Hathaway, quien se coronó como una de las actrices más taquilleras del primer tercio del año con la cinta “The Devil Wears Prada 2”. Sin embargo, esta buena racha se ha visto potenciada con un nuevo regalo: su tercer bebé viene en camino.

Por medio de su cuenta de Instagram, la estrella de 43 años anunció que se encuentra en la dulce espera de su tercer hijo con el actor Adam Shulman.

¿Cómo lo hizo? Con un emotivo video que la dejó ver enfundada en un vestido blanco con falda amplia y mangas abullonadas. Sin embargo, tiempo después de entrar a cuadro, la prenda de ropa pasó a segundo plano al descubrir su abdomen y presentar la pancita de embarazo que porta la actriz.

“Baby, I’m Yours” (Bebé, soy tuya), escribió Anne Hathaway para acompañar el audiovisual que tan pronto como hizo su arribo a las plataformas digitales desencadenó una ola de reacciones positivas por parte de sus seguidores más fieles.

Hasta el momento, casi 3 millones de personas se han unido a la celebración por el nuevo integrante que se une a la familia de la artista, quien ya cuenta con dos hijos junto al productor: Jonathan y Jack Shulman, de 10 y 7 años, respectivamente.

La sección de comentarios se iluminó con su propia dosis de felicitaciones a la pareja que contrajo matrimonio en septiembre de 2012. En su mayoría, estos hicieron alusión al gran año que la famosa ha protagonizado a nivel profesional y ahora personal.

“¡Ay, qué alegría por ti! ¡El mejor viaje de tu vida! ¡Que Dios te bendiga a ti y a este dulce angelito!”, “Felicidades, que se llame Amelia, pls”, “El heredero de Genovia”, “Emocionante y en el momento perfecto” y “La mami más bella”, destacan como reacciones a la noticia.

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