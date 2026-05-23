El intenso método de preparación de Anne Hathaway antes de cada película

Anne Hathaway ha consolidado una de las carreras más respetadas en Hollywood gracias a su versatilidad y, sobre todo, a una meticulosa disciplina que roza la obsesión.

Recientemente, la actriz estadounidense reveló en el podcast de la productora A24 el intenso método de preparación al que se somete antes de encender las cámaras en cada uno de sus proyectos cinematográficos.

Durante una conversación con el director David Lowery —con quien trabajó en la cinta “Mother Mary”—, Hathaway explicó que su enfoque consiste en realizar una etapa de investigación exhaustiva y desmenuzar el guion de forma milimétrica.

La intérprete no deja nada al azar: analiza cada diálogo, estructura y subtexto con el fin de resolver cualquier enigma interpretativo antes de pisar el set de filmación.

“Hago todas las preguntas posibles. Lo analizo todo a fondo. Le encuentro fallos a todo. Y creo, y sé con certeza, que eso ha asustado a algunos directores”, confesó la actriz.

Sin embargo, aclaró que la finalidad de este incisivo cuestionamiento es convertirse en la aliada perfecta durante el rodaje: “Hago esto porque no voy a hacer ni una sola pregunta cuando estemos en el set. Quiero ser tu primer teniente, llevar a cabo tu visión y saber exactamente qué estamos haciendo y por qué”.

Este sistema de preproducción garantiza que, una vez iniciado el rodaje, la ganadora del Oscar por “Les Misérables” pueda concentrarse por completo en la ejecución y la dirección artística, optimizando los tiempos del equipo creativo.

Actualmente, Hathaway aplica este rigor en sus múltiples facetas como actriz y productora, preparándose para grandes desafíos futuros como su esperado papel de Penélope en “The Odyssey”, la próxima adaptación cinematográfica dirigida por Christopher Nolan.

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