Anne Hathaway revela el intenso proceso con el que prepara cada personaje

En medio del éxito en taquilla de Anne Hathaway a través de la esperada cinta “The Devil Wears Prada 2”, la actriz compartió una mirada inédita a su proceso de preparación para cada personaje que lleva a las pantallas.

Fue durante su paso por el podcast de A24 que la protagonista de “Mother Mary” habló sobre el arduo trabajo de investigación que realiza antes de llegar a un set de filmación para dar inicio al rodaje. De acuerdo con la famosa, para ella es indispensable hacer un análisis profundo del guion que incluya preguntas complejas y le permita entrar de lleno en la historia.

“Hago todas las preguntas posibles. Lo analizo todo a fondo. Le encuentro fallos a todo. Y creo, y sé con certeza, que eso ha asustado a algunos. Hago esto porque no voy a hacer ni una sola pregunta cuando estemos en el set“, dijo en la charla que sostuvo junto a David Lowery, quien la dirigió en la cinta antes mencionada.

En este sentido, Anne Hathaway expuso que la finalidad de este método es hacer el proceso de filmación sencillo y trasladar la visión del director a la pantalla sin errores.

“Cuando estemos en el set, quiero ser tu primer teniente. Quiero llevar a cabo su visión. Quiero empezar cuanto antes y saber exactamente qué estamos haciendo y por qué. Entonces no tendremos tiempo para mis preguntas“, continuó.

Por su parte, el cineasta David Lowery coincidió en que el proceso de trabajo que realizaron en conjunto en “Mother Mary” permitió que no hubiera diferencias creativas.

Todo parece apuntar a que esta iniciativa por parte de Anne Hathaway es más que exitosa, pues a lo largo de su trayectoria ha tenido la oportunidad de colaborar con directores del calibre de Tim Burton, Ang Lee y Christopher Nolan, entre otros.

Este último siendo su más reciente colaborador en la adaptación cinematográfica de “The Odyssey”, donde interpretará a Penélope y sumará su talento al de estrellas como Matt Damon, Robert Pattinson, Cate Blanchett, Tom Holland y Zendaya.

Aunado a este esperado proyecto cinematográfico, Anne se encuentra disfrutando del recibimiento obtenido con la secuela de “The Devil Wears Prada”. Y es que la cinta dirigida por David Frankel logró convertirse en un rotundo éxito taquillero desde su fin de semana de estreno, donde recaudó más de $233 millones de dólares globales.

Al día de hoy, “El Diablo Viste a la Moda 2” ha recaudado más de $546 millones de dólares (aproximadamente $175 millones en Estados Unidos/Canadá y más de $370 millones en el resto del mundo).

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