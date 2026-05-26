Anne Hathaway reveló que estuvo ciega de un ojo durante 10 años

En una sorpresiva revelación que ha conmocionado al mundo del espectáculo, Anne Hathaway confesó haber vivido casi ciega de un ojo durante una década.

La actriz de 43 años detalló que una catarata de inicio temprano afectó severamente su visión a lo largo de sus 30 años, una lucha médica que mantuvo en estricto secreto hasta que una intervención quirúrgica resolvió el problema.

La protagonista de “The Devil WearsPrada”abrió su corazón durante una entrevista en el podcast Popcast, de The New York Times. “Esto quizás es demasiada información, pero estuve medio ciega durante diez años”, advirtió la estrella de Hollywood.

Según explicó, la condición llegó a un punto tan crítico que, desde la perspectiva legal, estaba prácticamente ciega de su ojo izquierdo.

Hathaway admitió que no cobró verdadera dimensión de la gravedad de su diagnóstico hasta que se sometió a la cirugía. Al recuperar el espectro completo de su visión, no solo notó el cambio físico, sino también un profundo alivio emocional.

“Me he calmado desde entonces. No me había dado cuenta de que en realidad estaba agotando mi sistema nervioso”, confesó con notable franqueza.

Tras superar esta compleja afección —que consiste en el enturbiamiento del cristalino y dificulta tareas cotidianas—, la actriz asegura que ahora ve el mundo con otros ojos.

“Aprecio la vista porque literalmente siento que cada día que me despierto y puedo ver como lo hago, es un milagro”, concluyó, visiblemente conmovida.

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