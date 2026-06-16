“The Devil Wears Prada 2” rompe récord histórico tras recaudar $676 millones de dólares en taquilla

A poco más de un mes de su estreno en cines, la cinta “The Devil Wears Prada 2” se mantiene como uno de los lanzamientos más exitosos del 2026. Prueba de ello es la cifra multimillonaria que logró recaudar a nivel mundial y que la ha hecho superar un hito histórico comparable con la primera entrega de la saga.

De acuerdo con el portal Variety, la película protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep ha recaudado $676 millones de dólares en taquilla tras su estreno el pasado 1 de mayo.

Junto a esta elevada cifra, se suma la recaudación registrada por la película original de 2004, que ronda los $326 millones de dólares. En total, la franquicia de Disney logró superar la marca de los $1,000 millones de dólares en taquilla, lo cual representa un hito importante para dos películas de este género.

La aceptación del público por esta secuela de “The Devil Wears Prada” se hizo presente desde su primer fin de semana en los cines del mundo. Y es que en tan solo 48 horas obtuvo casi el triple de ganancias que su predecesora: $77 millones de dólares en Norteamérica y otros $233 millones a nivel mundial.

Pero estas cifras no han hecho más que crecer como la espuma, pues desde entonces, de la cifra total de recaudación, $217 millones de dólares corresponden a Norteamérica y $458 millones de dólares en el extranjero.

Es así como “The Devil Wears Prada 2”, dirigida por David Frankel y escrita por la guionista Aline Brosh McKenna, obtuvo el título de la cuarta película más taquillera en Estados Unidos, la tercera a nivel internacional y la cuarta a nivel mundial hasta el día de hoy, precisó el portal Variety.

Estas cifras son aún más sorprendentes tras tomar en cuenta que Disney invirtió $100 millones de dólares en la producción y $80 millones en la comercialización, obteniendo casi cuatro veces su costo de producción en ganancias.

¿De qué trata la secuela de “The Devil Wears Prada”?

Veinte años después de sus actuaciones como “Miranda”, “Andy”, “Emily” y “Nigel”, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las calles de la ciudad de Nueva York y a las oficinas de la revista “Runway”.

Sin embargo, la gran Miranda Presley se enfrenta al declive de la icónica revista ante la era digital y ante una Emily Charlton (Emily Blunt), su exasistente convertida en una poderosa ejecutiva de lujo que controla la publicidad. A esta explosiva competencia se suma Andy Sachs (Anne Hathaway) como mediadora del conflicto.

La cinta reúne al elenco original con el director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna, e introduce un nuevo elenco de personajes, entre los que se incluyen: Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen y B.J. Novak.

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