Fortnite lanza concurso con el que los jugadores podrán ganar $2,500 dólares

Fortnite está dando a su comunidad una oportunidad que mezcla fanart, bragging rights y dinero real en el bolsillo. Epic Games lanzó el concurso “Design a Sprite” con el que los jugadores pueden diseñar su propio “espíritu” y aspirar a un premio de $2,500 dólares en efectivo si su creación resulta ganadora.

Cómo funciona el concurso Design a Sprite

En la más reciente edición de su iniciativa Concept Royale, Epic quiere que la comunidad imagine nuevos Sprites, esos pequeños “espíritus” o criaturas que acompañan al jugador y que se han vuelto parte central de las mecánicas de Fortnite en las últimas temporadas. Estos Sprites representan diferentes elementos y estilos de juego y están repartidos por el mapa como coleccionables con habilidades especiales.

Con “Design a Sprite” Epic busca tres diseños excepcionales creados por la comunidad para integrarlos directamente en el juego como Sprites oficiales. La propia empresa ha dejado claro que los ganadores verán su arte convertido en un Sprite que cualquier jugador podrá encontrar y usar dentro de Fortnite, algo que va mucho más allá del típico concepto de fanart que se queda en redes.

La dinámica se parece a anteriores concursos de sprays y conceptos, pero ahora se enfoca en estos “espíritus” que, además de ser adorables, tienen impacto en la jugabilidad, lo que vuelve el reto creativo mucho más interesante. No se trata solo de que se vea bonito, también tiene que encajar con el universo visual y lúdico actual de Fortnite.

Para la comunidad creativa, esto se traduce en una vitrina gigante. Si tu Sprite es seleccionado, no solo ganas dinero, también te quedas con el crédito de haber diseñado un elemento permanente del juego más popular del planeta.

Premio en metálico y fechas clave del concurso

Epic no se queda en el típico gesto simbólico. Cada diseño ganador se lleva un premio de $2,500 dólares en efectivo, además de ver su Sprite dentro de Fortnite. No es un sorteo entre miles de participantes, sino un reconocimiento concreto a la creatividad de tres personas creadoras.

La compañía confirmó que habrá tres diseños seleccionados en total. Estos Sprites creados por la comunidad llegarán al juego en el marco del Capítulo 7 Temporada 3, integrándose al ecosistema actual de criaturas y cosméticos.

El concurso arrancó el 17 de junio y terminará el 1 de julio a las 11:59 PM ET, de acuerdo con el anuncio oficial y los posteos que remiten a las reglas completas en el sitio de Fortnite. Eso le da a la comunidad una ventana de dos semanas para bocetar, pulir y publicar sus ideas.

Cuando cierre el periodo de recepción de propuestas, el equipo de Fortnite revisará las participaciones y elegirá tres ganadores entre todas las entradas válidas que cumplan con las bases oficiales del concurso publicadas en la web de Epic.

Cómo participar y qué debes tomar en cuenta

Epic hace que participar sea relativamente sencillo, siempre y cuando sigas al pie de la letra la dinámica. Lo fundamental es que el Sprite sea una creación original tuya y que lo publiques en los canales correctos con el hashtag oficial.

Estos son los puntos clave para entrar al concurso según el anuncio y el resumen de las bases

Diseña un Sprite original

Tienes que crear un concepto completamente propio de Sprite, evitando copiar diseños existentes de Fortnite u otras franquicias. La idea es que tu espíritu se sienta como algo nuevo dentro del universo del juego y que pueda integrarse visualmente con el estilo actual de la saga.

Tienes que crear un concepto completamente propio de Sprite, evitando copiar diseños existentes de Fortnite u otras franquicias. La idea es que tu espíritu se sienta como algo nuevo dentro del universo del juego y que pueda integrarse visualmente con el estilo actual de la saga. Publica tu diseño en redes con el hashtag oficial

Puedes enviar tu propuesta en X, Instagram o TikTok siempre que publiques tu diseño usando el hashtag #DesignASprite, tal como indica Epic en su comunicación oficial sobre el concurso y en sus redes sociales.

Puedes enviar tu propuesta en X, Instagram o TikTok siempre que publiques tu diseño usando el hashtag #DesignASprite, tal como indica Epic en su comunicación oficial sobre el concurso y en sus redes sociales. También puedes usar Reddit

Otra opción es publicar tu Sprite en el subreddit r/FortNiteBR utilizando la opción de flair específica para el concurso Design a Sprite. Esta ruta está pensada para la comunidad que ya se mueve en foros y quiere centralizar ahí sus diseños.

Otra opción es publicar tu Sprite en el subreddit utilizando la opción de flair específica para el concurso Design a Sprite. Esta ruta está pensada para la comunidad que ya se mueve en foros y quiere centralizar ahí sus diseños. Límite de envíos por persona

Epic establece que cada participante puede enviar como máximo dos diseños de Sprite , por lo que conviene elegir bien cuáles ideas pulirás hasta el final. No existe límite de creatividad en bocetos, pero solo dos de ellos pueden competir de manera oficial.

Epic establece que , por lo que conviene elegir bien cuáles ideas pulirás hasta el final. No existe límite de creatividad en bocetos, pero solo dos de ellos pueden competir de manera oficial. Nada de arte generado con IA

Un detalle importante, sobre todo en plena fiebre por las herramientas generativas. Según la cobertura del concurso y las referencias a las reglas oficiales, Epic indica que no se permiten diseños creados con inteligencia artificial , al menos según lo que se ha comunicado a la comunidad. La recomendación para evitar problemas es trabajar con ilustración tradicional o digital hecha por ti.

Un detalle importante, sobre todo en plena fiebre por las herramientas generativas. Según la cobertura del concurso y las referencias a las reglas oficiales, Epic indica que , al menos según lo que se ha comunicado a la comunidad. La recomendación para evitar problemas es trabajar con ilustración tradicional o digital hecha por ti. Respeta las reglas oficiales del sitio de Fortnite

Aunque el anuncio público resume la dinámica, las reglas completas viven en la página oficial del concurso en el sitio de Fortnite, donde se detallan restricciones, criterios de elegibilidad y aspectos legales. Antes de enviar tu creación, es buena idea revisar esas bases para asegurarte de que cumples con todo lo necesario.

Si ya sueles dibujar fanart o trabajar comisiones, este concurso es prácticamente una carta de amor a tu feed de redes. Tu mejor estrategia es tratar el Sprite como un personaje completo y no solo como una mascota bonita, pensando en cómo se movería, qué personalidad tiene y cómo encaja en las historias que ya cuenta Fortnite.

Además del premio en metálico, el simple hecho de que miles de personas vean tu diseño moverse dentro de la isla le da un peso enorme a tu portafolio, algo especialmente atractivo si te dedicas a ilustración, diseño de personajes o creación de contenido alrededor de videojuegos.

En un momento en el que las comunidades buscan cada vez más espacios para dejar huella dentro de sus juegos favoritos, “Design a Sprite” se siente como la mezcla perfecta de creatividad, fan service y recompensa tangible para quienes siempre soñaron con firmar una parte del mundo de Fortnite.

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