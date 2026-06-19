Un hombre de Nueva Jersey está acusado de estrangular hasta la muerte a su hija con discapacidad

Un hombre de Nueva Jersey está acusado de estrangular a su hija adulta con discapacidad.

Dennis J. Hall, de 71 años, fue acusado de asesinato en primer grado por la muerte de Devin Hall, de 40 años, quien fue encontrada inconsciente en su domicilio familiar el jueves 11 de junio.

Según un comunicado de prensa de la Fiscalía del Condado de Gloucester, agentes del Departamento de Policía del Municipio de Franklin acudieron a la vivienda en East Avenue a las 6:16 a. m. del 11 de junio después de que Hall informara que su hija no respiraba.

“Hall admitió haber estrangulado a la víctima tanto durante la llamada a los servicios de emergencia como a los agentes cuando llegaron”, afirma el comunicado. “Un testigo también declaró a la policía que Hall los había despertado y había admitido haber estrangulado a la víctima“.

La madre de Devin, Jan Hall, declaró a ABC6 que su esposo sufría de depresión antes del asesinato.

South Jersey father charged in strangulation death of disabled daughter?

Dennis J. Hall, a 71-year-old resident of Franklinville in Franklin Township, New Jersey, has been arrested and charged with first-degree murder for the strangulation death of his 40-year-old disabled? pic.twitter.com/0ZCLmO5gGz — American Crime Stories (@AmericanCrime01) June 17, 2026

“Cuando me despertó, le pregunté qué pasaba y me dijo: ‘Estrangulé a Devin. Está muerta’. Y pensé que no lo había oído bien”, declaró, según el medio. Jan dijo que luego intentó reanimar a su hija.

Devin fue trasladada al hospital, donde falleció el 12 de junio tras ser desconectada del soporte vital, según la fiscalía. La autopsia confirmó que murió por asfixia.

Jan declaró a ABC6 que quiere que su esposo “me explique por qué lo hizo”, y añadió que “tuvo la oportunidad de venir a buscarme cuando entró y ella se había orinado en la cama. Podría haber venido a despertarme. Podría haberlo ayudado“.

“Es como un infierno. Siento que estoy viviendo una pesadilla”, dijo Jan, según el medio.

La audiencia de detención de Hall está programada para el 23 de junio. Actualmente se encuentra detenido en la cárcel del condado de Salem.

Sigue leyendo:

– Mujer de Missouri admitió haber cambiado a su hija adoptiva por un mono porque “no se llevaban bien”.

– Sentencian a cadena perpetua a un padre de Georgia por el terrible abuso en contra de sus 4 hijos.