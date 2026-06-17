Mujer de Missouri admitió haber cambiado a su hija adoptiva por un mono porque “no se llevaban bien”

Una mujer de Missouri llegó a un acuerdo judicial para declararse culpable de un cargo relacionado con poner en peligro el bienestar de una menor que estaba bajo su cuidado en un caso que ha generado cuestionamientos sobre el sistema de supervisión infantil.

Brenda Deutsch, de 70 años y residente de Winfield, aceptó declararse culpable de un cargo de primer grado por poner en riesgo el bienestar de un menor.

De acuerdo con fiscales, la investigación comenzó después de que una escuela detectara ausencias reiteradas de una estudiante de octavo grado durante febrero de 2025.

Las averiguaciones posteriores determinaron que la adolescente ya no se encontraba en Missouri.

Según declaraciones recopiladas por investigadores, la menor habría sido enviada a una familia en Texas y el traslado habría ocurrido como parte de un intercambio por un mono.

Menor terminó bajo protección infantil tras quedar al cuidado de otras personas

Las autoridades indicaron que posteriormente localizaron a la adolescente después de que terminara bajo intervención de servicios de protección infantil en Texas.

Según el fiscal del condado de Lincoln, Mike Wood, la persona que inicialmente recibió a la menor la dejó después al cuidado de otra familia que tampoco estaba en condiciones de atenderla.

El fiscal sostuvo que ambas personas tenían limitaciones para asumir el cuidado y señaló que, según la investigación, la adolescente terminó realizando tareas de asistencia para los adultos.

También afirmó que la menor habría permanecido sola durante períodos prolongados.

Investigación incluye denuncias previas de presunto abuso

Antes del hallazgo relacionado con Texas ya existía una investigación abierta luego de una denuncia anónima recibida por el Departamento de Servicios Sociales de Missouri, según consta en el documento de causa probable consultado por el Daily Mail.

Durante entrevistas con investigadores, la adolescente denunció presuntos episodios de agresión física y castigos corporales ocurridos durante varios años.

Entre las acusaciones descritas en documentos judiciales figuran golpes, amenazas y otros actos que fiscales consideran parte de un patrón de abuso y negligencia.

Las acusaciones adicionales continúan siendo parte del expediente y no forman parte del cargo aceptado en el acuerdo de culpabilidad.

La adolescente también afirmó que había intentado comunicar previamente sus denuncias sin obtener respuesta.

Caso genera preguntas sobre supervisión institucional

Según declaraciones del fiscal, Deutsch había participado durante años en programas de acogida temporal y llegó a recibir a más de 200 menores.

Reportes citados durante el proceso señalaron que durante décadas se realizaron numerosas llamadas a líneas de atención relacionadas con el hogar, aunque no derivaron en reportes policiales ni procesos penales en ese momento.

La mujer enfrenta una posible condena de hasta siete años de prisión.

La revisión del caso está prevista para el 21 de julio.

Además, mantiene abierto otro proceso judicial separado relacionado con presunto fraude financiero.

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