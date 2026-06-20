El hallazgo de una pareja estadounidense en una fosa en México se dio tras la confesión de los asesinos

Las investigaciones por la desaparición y asesinato de los ciudadanos estadounidenses Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz y Zafar Padamsee Mawani registraron un avance significativo con la detención de tres personas presuntamente involucradas en el caso, quienes habrían confesado su participación en los hechos y revelado el lugar donde fueron enterradas las víctimas.

De acuerdo con reportes difundidos por el periodista Carlos Jiménez y retomados por diversos medios, los detenidos fueron identificados como Gabriel “N”, Roberick “N” y Yesenia “N”.

Las capturas fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con autoridades ministeriales.

Según la información disponible, los sospechosos confesaron haber sepultado a las víctimas en el paraje conocido como Valle del Silencio, ubicado en la zona de La Marquesa, en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México.

Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz, 57 and his husband Zafar Padamsee Mawani, 56 have been missing from Tlalpan, a suburb of Mexico City, Mexico, since May 20, 2026. They are originally from Chicago, IL, USA and were in Mexico caring for Zafar's elderly mother. Friends are extremely? pic.twitter.com/eYOMP4kg2D — Kaylara's All Gas, No Breaks! (@Kaylara0wl) May 29, 2026

Gracias a estos datos, las autoridades localizaron una fosa clandestina donde fueron encontrados los cuerpos de ambos hombres.

Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz, de 57 años, y Zafar Padamsee Mawani, de 56, fueron vistos por última vez el 20 de mayo.

Ambos residían en Chicago pero se habrían mudado a México por actividades relacionadas con negocios. Tras perder contacto con familiares y amigos, se inició una intensa búsqueda que involucró a autoridades mexicanas y estadounidenses.

Las investigaciones apuntan a que la pareja acudió a una cita en la zona sur de la Ciudad de México el día de su desaparición. Posteriormente, se detectaron movimientos bancarios inusuales en cuentas vinculadas a las víctimas, una de las líneas de investigación que continúa siendo analizada por las autoridades.

Durante las labores de búsqueda en La Marquesa también fueron localizados otros dos cuerpos en una segunda excavación. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de esos restos humanos.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el móvil del doble homicidio, determinar el grado de participación de los detenidos y establecer si existen más personas involucradas en el crimen.

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