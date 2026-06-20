Qué hacer si sospechas que sufres en embrujo de amor

Cuando una relación termina, es habitual atravesar un periodo de tristeza, nostalgia o dificultad para superar a la otra persona.

Sin embargo, dentro del mundo esotérico existe la creencia de que algunos vínculos pueden mantenerse activos debido a rituales energéticos conocidos como amarres o embrujos de amor.

Según diversas tradiciones espirituales, estos trabajos se realizan con el objetivo de fortalecer sentimientos, atraer a una persona o mantener una relación sentimental.

Aunque muchas personas recurren a ellos con buenas intenciones, los expertos en esoterismo sostienen que, cuando una relación concluye, las energías generadas por estos rituales pueden seguir influyendo en quienes participaron en ella.

Por esta razón, algunas corrientes espirituales recomiendan realizar limpiezas energéticas o rituales de liberación para recuperar la armonía emocional y cerrar ciclos afectivos.

¿Cómo saber si podrías estar bajo la influencia de un embrujo de amor?

Dentro de las creencias esotéricas, existen ciertas señales que podrían indicar la presencia de una conexión energética difícil de romper.

Entre las más mencionadas se encuentran los pensamientos obsesivos hacia una expareja, la sensación constante de no poder avanzar emocionalmente, sueños recurrentes con la misma persona, sentimientos intensos que aparecen sin motivo aparente o la dificultad para iniciar nuevas relaciones sentimentales.

Sin embargo, especialistas en bienestar emocional recuerdan que estas experiencias también pueden formar parte de un proceso normal de duelo amoroso.

Por ello, es importante analizar la situación con objetividad y buscar apoyo emocional cuando sea necesario.

La importancia de cortar energías del pasado

Más allá de creer o no en los amarres amorosos, muchas prácticas espirituales tienen como objetivo ayudar a las personas a liberar emociones estancadas y recuperar su equilibrio interior.

El simbolismo de estos rituales suele estar relacionado con dejar atrás el sufrimiento, sanar heridas emocionales y abrir espacio para nuevas experiencias afectivas.

Para quienes siguen las tradiciones esotéricas, los rituales de liberación funcionan como una herramienta para cerrar ciclos y fortalecer la energía personal.

Ritual con hierbas y arroz para liberar energías amorosas

Uno de los rituales más populares para romper supuestas ataduras sentimentales utiliza ingredientes asociados con la limpieza energética.

Para realizarlo se necesitan siete hojas de laurel, siete hojas de olivo, siete granos de arroz, sal gruesa, siete cabellos propios, siete cabellos de la persona involucrada —si es posible conseguirlos— y alcohol.

Según esta práctica espiritual, todos los elementos deben colocarse en una cazuela resistente al calor. Posteriormente se rocían con alcohol y se queman con extrema precaución.

Mientras los ingredientes se consumen, la persona debe concentrarse en la intención de liberarse de toda influencia negativa y recuperar la paz emocional.

La tradición señala que este ritual simboliza la transformación de la energía y el cierre definitivo de vínculos que ya no aportan bienestar.

El significado espiritual del laurel y el olivo

El laurel es considerado desde la antigüedad un símbolo de protección, victoria y éxito. Por su parte, el olivo representa la paz, la reconciliación y la purificación espiritual.

La combinación de ambas plantas busca fortalecer la energía personal y favorecer la liberación de cargas emocionales acumuladas.

Ritual con velas durante la luna llena

Otro procedimiento ampliamente difundido en el mundo esotérico consiste en realizar un ritual con tres velas durante la fase de luna llena.

La práctica requiere una vela negra, una rosa y una naranja, colocadas formando un triángulo sobre una mesa.

También se utiliza incienso y una fotografía de la persona con quien se desea cortar la conexión energética.

De acuerdo con las creencias espirituales, la vela negra simboliza la eliminación de energías negativas, la rosa representa el amor y la sanación emocional, mientras que la naranja se relaciona con la gratitud y la atracción de vibraciones positivas.

Durante el ritual, se recitan diferentes intenciones orientadas a recuperar la libertad emocional y restaurar la armonía personal. Una vez que las velas se consumen completamente, los restos se guardan junto con la fotografía para ser enterrados durante la siguiente luna llena, representando así el cierre definitivo de una etapa sentimental.

¿Por qué la luna llena es importante en estos rituales?

Dentro de la astrología y el esoterismo, la luna llena está asociada con culminaciones, liberaciones y procesos de transformación.

Por esta razón, muchas personas consideran que es el momento ideal para realizar rituales destinados a cortar vínculos energéticos, dejar atrás el pasado y comenzar nuevos ciclos.

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