Dallas: el tiempo para hoy domingo 21 de junio

Este domingo 21 de junio se espera que la temperatura en Dallas, Texas, aumente hasta un máximo de 93 grados Fahrenheit (34ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y tendremos nubes y claros. Además, el pronóstico estima ráfagas de viento de hasta 14.91 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 79 grados Fahrenheit (26ºC), con una probabilidad de precipitación del 25%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 12.43 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica o “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 100ºF (38ºC) de máxima y 100ºF (38ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 6 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:20 h y se marchará a las 20:38 h. Durante el día habrá 14 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que habrá nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 77 y los 95 grados Fahrenheit (25 y 35 grados Celsius). Conforme a los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad será del 55% por la mañana, 55% por la tarde y 55% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos revisar todos los días nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. El mes más cálido del año en Dallas es agosto, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura otros tres meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes más lluvioso para Dallas, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

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