Horóscopo de hoy para Libra del 21 junio de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 21 junio de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Hasta el ser más sociable necesita, cada tanto, volverse un poco ermitaño. Trata de regalarte momentos de soledad para reflexionar sobre los sucesos que se desencadenaron últimamente. Si logras concentrarte lo suficiente, podrás atar cabos sueltos y unir piezas importantes de tu rompecabezas interior.

Horóscopo de amor para Libra

Concerniente a tu vida amorosa, lo que sea que hagas, tu pareja lo encuentra irresistible, cae por tus encantos y le ayuda a darte generosamente toda su ternura y amor. No tomes ventaja sin vergüenza, agradece la atención que otros te dan y recibirás su aprecio.

Horóscopo de dinero para Libra

Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.

Horóscopo de sexo paraLibra

Eres un gran éxito en las reuniones sociales. Toma ventaja y juega un pequeño juego con tu pareja: ignorándola y coqueteando sin pena con otros en el grupo. Tan rápido como acabe la tarde, estarán tan calientes el uno por el otro que no serán capaces de esperar. Una nota de precaución: arreglalo previamente, para que no haya escenas de celos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Libra
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