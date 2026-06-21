“No veo que el presidente siempre reciba buenos consejos”, advierte Mark Esper, exsecretario de Defensa

El exsecretario de Defensa Mark Esper volvió a lanzar críticas contra el presidente Donald Trump al cuestionar la calidad del asesoramiento que recibe la Casa Blanca en medio de las negociaciones con Irán y las tensiones en Medio Oriente.

Durante una entrevista en el programa Meet the Press de NBC News, Esper afirmó que existen dudas legítimas sobre si el mandatario está recibiendo recomendaciones estratégicas adecuadas de parte de sus principales asesores, especialmente en relación con el reciente memorando de entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán.

“Creo que esa es la pregunta que debemos hacernos”, señaló Esper cuando fue consultado sobre la confianza en el equipo que rodea al presidente. “No veo que el presidente siempre reciba buenos consejos”, añadió, sugiriendo que incluso algunos republicanos en el Capitolio comparten preocupaciones similares sobre la conducción de la política exterior estadounidense.

Las declaraciones se producen mientras legisladores republicanos expresan reservas sobre el acuerdo que busca consolidar un alto el fuego, garantizar la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz y abrir una nueva etapa de conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

Fmr. Trump Defense Sec. Esper lays out 'serious questions and concerns' about Iran deal https://t.co/gvMY3g2r6P pic.twitter.com/g1XWae6xDJ — Meet the Press (@MeetThePress) June 21, 2026

Persisten dudas sobre el acuerdo con Irán

Aunque Esper reconoció aspectos positivos del entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán, advirtió que el contenido del memorando genera interrogantes importantes. “Me alegra que se haya ampliado el alto el fuego y que el estrecho vuelva a estar abierto al tránsito marítimo”, dijo. “También considero positivo que existan conversaciones nucleares. Sin embargo, hay varios puntos del acuerdo que me generan serias preguntas e inquietudes”.

El exfuncionario señaló que una de sus principales preocupaciones es que Estados Unidos habría concedido incentivos significativos a Irán en una etapa temprana del proceso, antes de obtener avances concretos en materia nuclear.

También manifestó inquietud por las disposiciones relacionadas con el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo. Según Esper, algunos apartados del memorando podrían permitir que Irán conserve capacidad para imponer tarifas o ejercer influencia sobre el tránsito marítimo una vez concluido el período inicial de 60 días contemplado en el acuerdo.

A su juicio, permitir que Teherán mantenga algún nivel de control sobre esa vía estratégica representaría un retroceso para los intereses de Estados Unidos y sus aliados en la región.

In order for the Iran War to be successful – Pres. Trump has to get a deal better than the JCPOA, says Former Defense Secretary @MarkTEsper…https://t.co/Q9qq7aDDMn — Squawk on the Street (@SquawkStreet) June 15, 2026

Crítico constante de Trump desde su salida del Pentágono

Las diferencias entre Esper y Trump se remontan a los últimos meses del primer mandato presidencial. La relación entre ambos se deterioró durante las protestas nacionales de 2020, cuando el entonces secretario de Defensa se opuso públicamente al uso de tropas en servicio activo para controlar manifestaciones civiles.

Trump terminó destituyéndolo en noviembre de ese año, pocos días después de las elecciones presidenciales. Desde entonces, Esper se ha convertido en uno de los críticos más visibles del mandatario dentro del círculo de antiguos funcionarios republicanos. En 2024 aseguró que no respaldaría una nueva candidatura de Trump y llegó a describirlo como una “amenaza para la democracia” y para las instituciones estadounidenses.

Las recientes declaraciones refuerzan ese distanciamiento y se producen en un momento en que la administración enfrenta un complejo escenario internacional marcado por las negociaciones con Irán, la estabilidad del estrecho de Ormuz y la búsqueda de un acuerdo que reduzca las tensiones en Medio Oriente.

Mientras continúan las conversaciones diplomáticas, el debate en Washington sobre la estrategia de la Casa Blanca y los alcances del entendimiento con Teherán sigue generando divisiones tanto entre demócratas como dentro del propio Partido Republicano.

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