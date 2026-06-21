USDA flexibiliza viaje de perros a México pese al avance del gusano barrenador

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) actualizó su política para los propietarios de mascotas que viajan a México con sus perros y volvió a permitir los cruces fronterizos, luego de haber incluido temporalmente a los canes en una lista de animales sujetos a restricciones por la expansión del gusano barrenador del Nuevo Mundo.

Sin embargo, especialistas en salud animal advierten que la medida no elimina los riesgos asociados al brote que afecta a México y a zonas del sur de Estados Unidos.

La modificación fue anunciada por el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS), dependiente del USDA, que precisó que los perros de compañía pueden volver a ingresar a México “de acuerdo con los procedimientos previamente establecidos”, mientras se concluye la actualización definitiva de los requisitos sanitarios.

La decisión revierte una disposición temporal emitida a inicios de junio, cuando el USDA suspendió la exportación de varias especies animales hacia México tras la detección de casos de gusano barrenador en territorio estadounidense. Entre los animales inicialmente afectados figuraban los perros de compañía, aunque la restricción fue retirada pocos días después.

Exámenes veterinarios y certificación sanitaria

De acuerdo con la normativa vigente, los perros que regresan desde México hacia Estados Unidos deben cumplir con requisitos específicos relacionados con la ausencia de gusano barrenador.

El USDA señala que los animales procedentes de países considerados afectados por esta plaga, entre ellos México desde noviembre de 2024, deben contar con una certificación veterinaria que acredite que están libres de la enfermedad.

La agencia también recuerda que las autoridades sanitarias mexicanas realizan inspecciones de mascotas en los puntos de ingreso al país a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

Según trabajadores de refugios de animales en la frontera, muchos propietarios cruzan regularmente a México para obtener atención veterinaria a costos más bajos que los disponibles en Estados Unidos. Sin embargo, la actual situación epidemiológica ha generado nuevas preocupaciones entre especialistas.

Qué es el gusano barrenador y

El gusano barrenador del Nuevo Mundo es una larva de mosca parasitaria que deposita sus huevos en heridas abiertas o cavidades naturales de animales de sangre caliente. Cuando eclosionan, las larvas se alimentan de tejido vivo, provocando lesiones profundas que pueden resultar mortales si no son tratadas oportunamente.

El USDA advierte que la plaga afecta principalmente a ganado, fauna silvestre y mascotas, aunque también puede infectar a seres humanos en casos poco frecuentes. La dependencia mantiene una estrategia nacional de vigilancia y control ante el avance del parásito desde Centroamérica hacia México y el sur de Estados Unidos. La preocupación aumentó este mes después de que las autoridades estadounidenses confirmaran los primeros casos de gusano barrenador en territorio nacional en décadas. Entre ellos figura un perro detectado en el estado de Nuevo México, además de varios casos en ganado de Texas.

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