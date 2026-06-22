China y Estados Unidos están librando una guerra en silencio y el protagonista son las tierras raras

La próxima gran batalla tecnológica no tendrá misiles ni titulares apocalípticos, sino contratos de suministro, licencias de exportación y minerales con nombres que casi nadie puede pronunciar. China y Estados Unidos ya están librando una guerra en silencio y el arma principal son las tierras raras y otros materiales críticos.

Mientras en público se habla de chips, inteligencia artificial y vetos comerciales, en segundo plano se juega algo todavía más delicado. Quién controle los materiales que alimentan a esa industria controlará el ritmo de la innovación mundial.

Qué son realmente las tierras raras y por qué importan tanto

Cuando hablamos de tierras raras no nos referimos a una única cosa, sino a un grupo de elementos y materiales que son esenciales para casi todo lo que llamamos “tecnología avanzada”.

Están presentes en

imanes de motores eléctricos ,

, pantallas de móviles y televisores ,

, sensores y láseres ,

, chips de alto rendimiento ,

, componentes para energías renovables y defensa.

Sin estos materiales el relato de la IA generativa, los centros de datos gigantes y la electrónica de consumo premium se queda cojo. Podemos diseñar el mejor procesador del mundo sobre el papel, pero si falta el material adecuado para interconectarlo o fabricarlo en volumen, se convierte en un dibujo bonito y poco más.

Un ejemplo que ilustra muy bien el problema es el fosfuro de indio, material clave para los chips ópticos de alta velocidad que están empezando a usarse para conectar procesadores mediante láser dentro de los centros de datos. Estos chips ópticos prometen reducir la latencia y aumentar el ancho de banda, justo lo que exige la nueva ola de modelos de IA.

China no solo domina buena parte de las tierras raras clásicas. También tiene bajo su influencia materiales estratégicos como el indio. Se estima que China produce alrededor del 70 por ciento del indio mundial, lo que le da una capacidad enorme para marcar el ritmo de la industria que depende de compuestos como el fosfuro de indio.

China aprieta el grifo de los materiales críticos

El conflicto no es teórico. A comienzos de mayo, Donald Trump viajó a China acompañado de un grupo de pesos pesados de la tecnología estadounidense entre ellos directivos de gigantes como Nvidia, Apple y empresas de fotónica como Coherent. Uno de los grandes temas sobre la mesa era la ralentización en la concesión de licencias de exportación para fosfuro de indio y otros materiales clave.

Lo que está haciendo Pekín es mucho más fino que un simple veto frontal. En lugar de bloquear solo productos terminados, complica o ralentiza el acceso a los materiales que se necesitan para fabricarlos, algo que estrangula la cadena de suministro desde el origen.

En febrero de 2025 China empezó a aplicar restricciones a la cadena de suministro del indio y el impacto fue inmediato. Los precios se dispararon alrededor de un 250 por ciento y las empresas estadounidenses comenzaron a presionar con fuerza para desbloquear la situación, preocupadas por el coste y la disponibilidad de estos materiales.

Firmas como Lumentum y Coherent, en las que Nvidia ha invertido miles de millones de dólares para asegurar módulos ópticos para sus centros de datos, han multiplicado su capacidad con nuevas plantas. Aun así, ya tienen comprometida prácticamente toda su producción para 2026, 2027 y 2028, lo que muestra la brutal tensión entre demanda y oferta. El cuello de botella no está tanto en las fábricas sino en la materia prima que sigue saliendo mayoritariamente de China bajo controles estrictos.

El efecto dominó tampoco se queda en Estados Unidos. Fabricantes taiwaneses como VPEC o LandMark Optoelectronics también están sufriendo interrupciones de suministro, una señal de que esta guerra silenciosa se extiende por todo el mapa tecnológico asiático. Europa, por su parte, se ha lanzado a construir una especie de “búnker” de tierras raras para reducir su dependencia de China, un movimiento que deja claro que nadie quiere quedarse fuera de este tablero.

La guerra a dos velocidades que definirá la próxima generación de tecnología

Lo interesante es que no estamos ante la típica narrativa de “buenos contra malos”. China juega con ventaja en recursos y planificación a largo plazo, mientras que Estados Unidos domina el diseño de chips, el software y las grandes plataformas de IA. Son dos velocidades diferentes dentro de la misma guerra tecnológica.

Por un lado, Washington intenta recuperar músculo industrial con subsidios a fábricas de semiconductores y políticas para repatriar parte de la producción. Quiere depender menos del exterior, pero para hacerlo necesita justamente esos materiales que hoy controla su principal rival geopolítico.

Por otro lado, Pekín no se limita a exportar minerales. Está impulsando su propio ecosistema tecnológico con empresas como Huawei, SMIC o Yuanjie, que ya fabrican componentes de fotónica y semiconductores con ambición global. China se ha marcado como objetivo convertirse en la primera potencia tecnológica mundial en torno a 2030 y dispone tanto de un plan claro como de los materiales para intentarlo.

El resultado es una especie de “guerra a dos velocidades”. En la superficie vemos vetos a chips, restricciones a vender equipos a ciertos países y batallas legales, mientras que debajo se libra una guerra igual o más importante por el control de los recursos que hacen posible todo lo anterior.

Para el usuario medio este conflicto pasa desapercibido. No verá un botón nuevo en su móvil ni un mensaje de alerta en su plataforma de streaming. Sin embargo, las decisiones que se tomen hoy sobre fosfuro de indio, indio metálico, tierras raras y otros materiales estratégicos influirán en cómo y cuándo llegan las próximas generaciones de productos de IA, conectividad y computación.

La incógnita es quién sabrá jugar mejor esta partida de fondo. Tal vez la clave no esté solo en tener minas y refinerías, ni tampoco en liderar el desarrollo de modelos de IA cada vez más grandes. La verdadera ventaja aparecerá cuando un país logre equilibrar control de materiales, capacidad industrial y liderazgo en innovación sin romper por completo las cadenas globales que sostienen a la tecnología actual.

De momento, lo único claro es que las tierras raras y los materiales críticos han dejado de ser un tema para frikis de la minería y se han convertido en el corazón de la nueva geopolítica tecnológica. Y aunque casi nadie hable de ellos en el día a día, su papel será decisivo para que el próximo gran producto que salga en portada exista… o se quede atrapado en una hoja de ruta que nunca se cumple.

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