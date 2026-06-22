Trump promete una “relación sólida” con Colombia tras la victoria de Abelardo de la Espriella

Donald Trump aseguró este lunes que buscará “construir una relación sólida” con Colombia tras la victoria electoral del candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, en unos comicios que han reconfigurado el panorama político del país sudamericano.

El respaldo del mandatario hacia el escenario político colombiano se enmarca en una estrategia reciente de alineamiento con liderazgos de derecha en América Latina, además que durante los últimos años, Trump mantuvo una relación conflictiva con el gobierno de Gustavo Petro.

A través de su cuenta en la plataforma Truth Social, el mandatario felicitó al aspirante vencedor, a quien se refirió como “El Tigre”, y destacó su respaldo durante la campaña. “Fue un gran honor para mí brindarle mi apoyo y espero trabajar juntos para construir una relación sólida entre Colombia y los Estados Unidos de América”, escribió Trump.

De la Espriella obtuvo el 49.66 % de los votos en la segunda vuelta, superando por un margen estrecho al candidato de izquierda Iván Cepeda. La autoridad electoral aún no ha emitido los resultados oficiales definitivos, aunque el conteo preliminar ya marca una tendencia irreversible.

En el plano diplomático, el secretario de Estado Marco Rubio también sostuvo una llamada con el virtual ganador para felicitarlo por su triunfo, de acuerdo con fuentes políticas en Washington. La comunicación se habría realizado la noche previa a la declaración pública de Trump.

Durante la campaña, el presidente estadounidense publicó varios mensajes en Truth Social en los que expresó su respaldo al candidato del movimiento Defensores de la Patria, e incluso prometió “apoyo total” a Colombia en caso de una victoria electoral.

El giro político abre un nuevo escenario en la relación bilateral, luego de meses de tensiones entre Washington y el gobierno de Gustavo Petro, cuya administración ha mantenido diferencias con la Casa Blanca en materia de seguridad y política antidrogas.

Cabe destacar que Estados Unidos ha impulsado la iniciativa regional “Escudo de las Américas”, un esquema de cooperación con gobiernos de derecha del continente, como Argentina, El Salvador, Chile y Ecuador, al que Colombia podría integrarse en esta nueva etapa política.

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