5 bebidas saludables para mantenerte hidratado





¿Estás cansado de tomar agua sola? Prueba una de estas bebidas deliciosas y llenas de sabor a fruta.

Los ingredientes principales de estas bebidas son frutas típicas del verano, como arándanos, frambuesas, melón, duraznos y sandía.

By Stephanie Clarke

Mantenerte bien hidratado es una de las formas más sencillas —y más importantes— de cuidar tu salud, especialmente a medida que pasan los años. Sin embargo, es un hábito que a menudo pasamos por alto. Aunque el agua es esencial, no siempre es lo que más se nos antoja tomar. Estas bebidas refrescantes y llenas de sabor te ayudarán a mantenerte hidratado sin consumir calorías de más ni azúcares añadidos.

Fizz de frambuesa y limón

Photo: Stephanie Clarke

Agrega ⅓ de taza de frambuesas frescas, ¾ de cucharadita de miel y 2 cucharadas de jugo de limón verde (lime) a un vaso grande. Machaca bien con el reverso de una cuchara hasta que la mezcla quede casi lisa. (Si lo prefieres, puedes colarla con un colador de malla fina para quitar las semillas, aunque perderás parte de la fibra). Agrega hielo, completa con 8 onzas de agua mineral con gas sabor limón y mezcla ligeramente. Decora con una rodaja de limón. Rinde 1 porción.

Información nutricional por porción: 45 calorías, 12 g de carbohidratos, 3 g de fibra, 6 g de azúcares (4 g de azúcares añadidos).

Agua fresca de melón y pepino

Photo: Stephanie Clarke

Licúa 1½ taza de melón en cubos, ½ taza de pepino en rodajas y 1 taza de agua fría a velocidad alta hasta obtener una mezcla suave. Pruébala y, si lo deseas, agrega hasta 1 cucharadita de miel. (También puedes colarla con un colador de malla fina para una textura más suave, aunque perderás parte de la fibra). Sirve sobre hielo y decora con una rodaja de pepino y unas hojas de menta. Rinde 1 porción.

Información nutricional por porción: 88 calorías, 21 g de carbohidratos, 3 g de fibra, 20 g de azúcares (0 g de azúcares añadidos). (Nota: 1 cucharadita de miel agrega 6 g de azúcares añadidos).

Té verde helado con durazno

Photo: Stephanie Clarke

En una olla mediana, calienta 4 tazas de agua hasta que esté a punto de hervir. Agrega 1 taza de duraznos frescos o congelados en rebanadas y 4 cucharaditas de miel. Cocina a fuego lento durante 5 minutos. Retira del fuego. Agrega 4 bolsitas de té verde y 1 cucharada de jugo de limón; deja reposar durante 5 minutos. Retira las bolsitas de té y deja que la bebida se enfríe a temperatura ambiente. Pasa la mezcla a una jarra y refrigera hasta por 5 días. Sirve con hojas de menta y rodajas de limón. Rinde 4 porciones.

Información nutricional por porción: 35 calorías, 9 g de carbohidratos, 1 g de fibra, 8 g de azúcares (6 g de azúcares añadidos).

Refrescos de arándanos y albahaca

Photo: Stephanie Clarke

Para preparar el jarabe: En una olla, cocina a fuego lento 1 taza de agua, 1 cucharada de azúcar y 1 taza de arándanos frescos durante 5 minutos; aplasta los arándanos mientras se cocinan. Retira del fuego. Agrega 5 hojas frescas de albahaca y deja reposar durante 5 minutos. Cuela con un colador de malla fina y refrigera hasta que esté frío.

Para servir: Vierte ¼ de taza del jarabe, ¼ de taza de jugo de limón y 6 onzas de agua mineral con gas sabor limón sobre hielo. Decora con una rodaja de limón y una hoja de albahaca. Guarda el resto del jarabe en el refrigerador hasta por 3 días. Rinde ¾ de taza de jarabe.

Información nutricional por porción: 57 calorías, 15 g de carbohidratos, 1 g de fibra, 11 g de azúcares (4 g de azúcares añadidos).

Refresco de sandía

Photo: Stephanie Clarke, Getty Images

En una licuadora, mezcla 1¼ taza de cubos de sandía, ⅓ de taza de agua, 1 cucharada de jugo de limón verde (lime) y 1 cucharadita de ralladura de limón verde hasta obtener una mezcla suave. Sirve sobre hielo y decora con una rodaja de limón verde. Rinde 1 porción.

Información nutricional por porción: 41 calorías, 11 g de carbohidratos, 1 g de fibra, 8 g de azúcares (0 g de azúcares añadidos).

Nota del editor: Este artículo también se publicó en la edición de julio de 2026 de Consumer Reports On Health.

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