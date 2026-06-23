Claude Tag: la nueva IA de Anthropic se convierte en tu compañero de equipo dentro de Slack

La inteligencia artificial ya no solo responde preguntas desde una ventana de chat. Con el lanzamiento de Claude Tag, Anthropic acaba de redefinir lo que significa trabajar con IA en entornos profesionales. Esta función convierte a Claude en un miembro activo de tus canales de Slack, capaz de entender el contexto de las conversaciones, tomar iniciativa y sacar trabajo adelante sin que nadie tenga que repetirle las instrucciones desde cero.

Esta no es una actualización menor. Es un salto cualitativo en la forma en que los equipos pueden integrar la inteligencia artificial en su día a día, y los números hablan por sí solos desde antes del lanzamiento público. Anthropic reveló que el 65% del código generado internamente por su equipo de producto ya proviene de su propia versión interna de Claude Tag. Eso dice mucho.

Cómo funciona Claude Tag dentro de tus canales

La mecánica para utilizar la herramienta es sencilla. Cada vez que alguien escribe @Claude en un canal de Slack, la IA entra en acción como lo haría cualquier otro miembro del equipo. Pero lo que hace especial a Claude Tag es que no necesita que le expliques el contexto completo cada vez que lo convocas, porque ya ha estado siguiendo las conversaciones del canal y ha ido construyendo una comprensión del trabajo que se está realizando.

El sistema divide las tareas en etapas, las ejecuta utilizando las herramientas disponibles y responde directamente en los hilos con los resultados concretos. No se queda a medias. Puede redactar y fusionar pull requests, hacer análisis de datos, ayudar a resolver incidencias técnicas o simplemente procesar una solicitud y entregarla lista para usar. Y si alguien del equipo retomó una tarea que otro había iniciado con Claude, la IA puede continuar exactamente donde se quedó, sin fricciones.

Una característica especialmente útil es el llamado comportamiento ambiental. Cuando se activa esta opción, Claude no espera a que nadie lo etiquete. De forma proactiva, señala hilos que llevan tiempo sin resolverse, identifica información relevante de otros canales a los que tenga acceso y pone sobre la mesa lo que el equipo podría estar pasando por alto. Es como tener a alguien que siempre tiene el panorama completo en mente.

Qué puede hacer Claude Tag por tu equipo

Las capacidades de Claude Tag van mucho más allá de responder preguntas sueltas. Entre las tareas concretas que puede ejecutar destacan la escritura y revisión de código, el análisis de datos en tiempo real, la gestión de incidentes y el seguimiento de tareas sin resolver. Y todo esto ocurre de manera transparente dentro de los canales, a la vista de todo el equipo, lo que fomenta una colaboración genuina entre humanos e IA.

La gestión de permisos también está bien pensada. Los administradores del sistema controlan canal por canal a qué datos y herramientas tiene acceso Claude. Esto significa que se pueden configurar instancias separadas con memorias y permisos distintos según el departamento, ya sea ventas, ingeniería o atención al cliente. Cada equipo tiene su propio entorno de trabajo con Claude, sin que los datos se mezclen entre áreas.

Otro punto clave es que Claude Tag es una evolución directa de Claude Code, la herramienta que Anthropic ya había lanzado para flujos de trabajo de desarrollo. En esta nueva versión, la IA es más proactiva, está diseñada para trabajar con equipos completos y puede aprender de múltiples fuentes de datos si se le otorgan los permisos necesarios. La inteligencia, literalmente, escala con el equipo.

Quién puede usarlo y cuándo está disponible

Claude Tag está disponible desde el 22 de junio de 2026 en versión beta, y por ahora el acceso está limitado a los clientes que cuentan con los planes Claude Enterprise y Team. Los usuarios de planes gratuitos o individuales no tienen acceso en esta primera etapa, lo que deja claro que Anthropic está apuntando directamente al mercado corporativo y de equipos de trabajo.

De momento, la integración funciona exclusivamente dentro de Slack, donde reemplaza a la aplicación de Claude que ya existía en la plataforma. El modelo que impulsa toda esta experiencia es Opus 4.8, el más potente de la familia Claude hasta la fecha. Anthropic ya confirmó que tiene planes de ampliar Claude Tag a otras plataformas en el futuro, aunque sin dar fechas concretas todavía.

Lo que sí queda claro desde el primer día es que Claude Tag no es un chatbot más que se integra a Slack. Es una apuesta real por lo que muchos en la industria llaman IA multipersona en entornos de trabajo colaborativo, donde la inteligencia artificial deja de ser una herramienta individual y pasa a ser un participante activo del equipo. Para empresas que ya usan Slack como columna vertebral de su comunicación, esta integración puede cambiar por completo la manera en que se organiza, delega y ejecuta el trabajo.

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