Cómo ocurrió el ataque en un barrio judío de Montreal que dejó 3 muertos

Un tiroteo registrado en el barrio de Côte-des-Neiges, una zona con una importante comunidad judía en Montreal, dejó un saldo de tres personas muertas, entre ellas un policía, un civil y el presunto atacante, informaron autoridades canadienses.

De acuerdo con la Policía de Montreal (SPVM), los hechos ocurrieron luego de que se recibiera una llamada al número de emergencias 911 alertando sobre disparos realizados desde una ventana del hotel Hilton ubicado en la zona.

Cuando los agentes acudieron al lugar fueron recibidos con disparos, lo que derivó en un enfrentamiento armado.

Las autoridades confirmaron que un agente policial murió durante el intercambio de disparos. Otro oficial y un transeúnte resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales, donde permanecen fuera de peligro. El sospechoso fue abatido por los agentes.

La víctima civil fue identificada por medios locales como Michael Moshe Mizrahi, un integrante reconocido de la comunidad judía de Montreal. Las autoridades aún investigan si murió como consecuencia directa de los disparos del atacante o durante el intercambio de fuego.

C’est avec une profonde tristesse que nous confirmons le décès tragique de l’agent Benredouane dans l’exercice de ses fonctions en protégeant la population. Le drame est survenu aujourd’hui lors d’une intervention dans le secteur de CDN.



Détails ?? https://t.co/G972ZKywtG pic.twitter.com/dmyem9cDSd — Police Montréal (@SPVM) June 23, 2026

Diversos medios canadienses señalaron que el presunto agresor habría estado influenciado por la ideología “incel” (célibes involuntarios), una corriente misógina asociada en años recientes a episodios de violencia extrema.

Reportes preliminares indican que el sospechoso habría difundido un manifiesto antes del ataque con mensajes contra las mujeres, el feminismo y la policía. No obstante, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y no han catalogado el hecho como un acto terrorista.

El jefe de la Policía de Montreal, Fady Dagher, afirmó que el atacante actuó solo y descartó la participación de otros sospechosos. Asimismo, destacó que se trata de la primera ocasión en 24 años que un agente de la corporación muere en cumplimiento de su deber.

Tras el tiroteo, las autoridades ordenaron el confinamiento temporal de residentes y cerraron varias calles mientras se desarrollaba un amplio operativo de seguridad. La medida fue levantada una vez que el sospechoso fue neutralizado.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y autoridades de Quebec expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas y reconocieron la labor de los cuerpos de seguridad que respondieron a la emergencia.

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