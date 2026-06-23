Gobernadora de Baja California niega acuerdo con autoridades de EE.UU. tras filtración de audios

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, rechazó haber realizado acuerdos o negociaciones clandestinas con autoridades de Estados Unidos para recuperar su visa, luego de que se difundiera un audio en el que presuntamente aborda el tema con integrantes de su equipo.

La grabación, divulgada en redes sociales y retomada por diversos medios, muestra a la mandataria estatal refiriéndose a versiones sobre supuestas gestiones ante autoridades estadounidenses para revertir la revocación de su documento migratorio.

Ante la polémica, Ávila aseguró que no existe ningún acuerdo oculto y sostuvo que ha actuado con transparencia.

“Quien nada debe, nada teme”, afirmó la gobernadora al referirse a las especulaciones derivadas del audio filtrado. También negó categóricamente que exista algún tipo de negociación fuera de los canales institucionales con funcionarios de Estados Unidos.

“Dejemos de hacer telenovelas de la Rosa de Guadalupe” Marina Del Pilar declara sobre su audio filtrado donde dialogaba con autoridades norteamericanas.



La Gobernadora de Baja California aseguró que Michael Nadler no es su abogado, solo lo contactó para asesoría jurídica. pic.twitter.com/umhD0o4vjb — Valeria Llamas (@valeriallamasp) June 23, 2026

De acuerdo con su versión, las conversaciones difundidas fueron sacadas de contexto y no constituyen evidencia de acuerdos irregulares. La mandataria insistió en que cualquier comunicación relacionada con su situación migratoria se ha realizado conforme a los procedimientos legales y diplomáticos correspondientes.

La controversia surge semanas después de que se conociera la revocación de la visa estadounidense de la gobernadora y de su esposo, situación que ha generado cuestionamientos desde distintos sectores políticos y mediáticos.

Sin embargo, hasta el momento, las autoridades de Estados Unidos no han informado públicamente los motivos específicos de dicha decisión.

Tras la difusión del audio, Ávila reiteró que continuará atendiendo los asuntos de gobierno y que no existe ninguna investigación o procedimiento que sustente las versiones sobre presuntas negociaciones secretas.

Asimismo, llamó a evitar la difusión de información que, afirmó, busca generar desinformación en torno a su administración.

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