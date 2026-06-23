Helicóptero de la Guardia Costera se estrella durante entrenamiento en Alaska: cuatro tripulantes sobreviven

Un helicóptero de la Guardia Costera de Estados Unidos se estrelló este lunes durante una misión de entrenamiento en el estado de Alaska, dejando a sus cuatro ocupantes lesionados, aunque sin víctimas fatales.

La aeronave, un MH-60 Jayhawk, cayó en una zona poco poblada cercana a Harbor Mountain, en las afueras de Sitka, en el sureste del estado, según informó el Distrito Ártico de la Guardia Costera.

El incidente fue reportado poco después de las 10:00 de la mañana (hora local) al centro de mando del Distrito Ártico.

Los cuatro tripulantes fueron trasladados a un hospital

Equipos de emergencia de Sitka Fire and Rescue acudieron al lugar alrededor de las 11:00 a.m. para asistir en las labores de rescate.

Los cuatro integrantes de la tripulación fueron trasladados al Mt. Edgecumbe Medical Center para recibir atención médica. Las autoridades no divulgaron detalles específicos sobre su condición, aunque posteriormente indicaron que sobrevivieron con lesiones menores.

“La seguridad, el bienestar y el rescate de nuestros tripulantes son nuestra prioridad absoluta e inmediata”, señaló la Guardia Costera en un comunicado.

Por su parte, el contralmirante Bob Little, comandante del Distrito Ártico de la Guardia Costera, afirmó que la institución se siente “increíblemente aliviada” porque los ocupantes lograron sobrevivir al accidente.

Investigación en curso para determinar las causas

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que provocaron la caída del helicóptero.

La Guardia Costera confirmó que se llevará a cabo una investigación formal para establecer las circunstancias del hecho.

El accidente ocurre en un contexto de varios incidentes aéreos registrados este mes en Estados Unidos. Entre ellos figura el choque de un avión ejecutivo en una autopista de Laredo, Texas, que dejó una persona fallecida, así como otros accidentes recientes reportados en California y Missouri.

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