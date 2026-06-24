En exclusiva: Irina Baeva y el reto de dar vida a una villana con alma en “Tan cerca de ti, nace el amor”

A casi un mes de su estreno en Estados Unidos, la telenovela “Tan cerca de ti, nace el amor” de TelevisaUnivision se ha consolidado como una de las producciones más comentadas de la temporada, logrando conectar con el público tanto por su historia como por sus personajes.

En medio de ese éxito, la actriz Irina Baeva comparte en exclusiva con La Opinión su experiencia dentro del proyecto, el impacto del fenómeno televisivo y el reto de dar vida a una villana compleja que ha generado conversación entre la audiencia.

Irina Baeva no ocultó su entusiasmo al hablar del impacto que ha tenido la historia desde su estreno, destacando los altos niveles de audiencia y la conexión con los televidentes: “Estoy muy contenta y muy feliz con todo el recibimiento… me encanta que la novela siga siendo el número uno en rating tanto en México como aquí en Estados Unidos”, expresó.

Además, subrayó que el crecimiento de la trama ha sido clave para enganchar a la audiencia: “Apenas está comenzando, pero conforme más tiempo va pasando, más buena se pone”, continuó.

El origen de “Kassandra”: una villana con heridas emocionales

Sobre el primer contacto con el personaje de “Kassandra”, la artista reveló que este se dio desde una etapa muy temprana en el desarrollo del proyecto, cuando el productor Ignacio Sada la buscó personalmente para ofrecerle el papel.

“Fui la primera actriz en recibir la invitación… me enseñó el personaje de Kassandra y al día siguiente le dije: no tengo nada que pensar, cuenta conmigo”, recordó.

Este voto de confianza marcó el inicio de un proceso creativo que se extendió por meses, desde la construcción del personaje hasta las grabaciones. Al hablar sobre este proceso, Baeva explicó que su principal objetivo fue alejarse de los estereotipos y construir una antagonista con profundidad emocional.

“Las antagonistas siempre dividen opiniones… pero me gusta buscarles el toque humano, entender por qué toman las decisiones que toman”, señaló.

En este sentido, adelantó que el público podrá ver en pantalla a una mujer llena de capas y marcada por el dolor: “Es un personaje profundamente roto, muy triste, con muchas heridas”, lo que permite a los televidentes darle una oportunidad de comprenderla.

“Tan cerca de ti, nace el amor”, un set lleno de complicidad

Al ser cuestionada sobre la convivencia con sus compañeros de escena, Baeva destacó el gran ambiente que existe dentro del set. Según sus palabras, la química que entre cada elemento del reparto ha sido fundamental para el resultado en pantalla.

“Tenemos un elenco espectacular… es un goce trabajar con ellos”, precisó, resaltando que incluso las escenas más intensas terminan en risas una vez que se escucha el corte.

Sin embargo, el compañerismo no se limita a aquellas estrellas veteranas y con varios proyectos en su portafolio. En “Tan cerca de ti, nace el amor” se presenta a un elenco juvenil que alberga a las próximas estrellas de la televisión, incluyendo a Ariana Saavedra, Andrés Vásquez, Jaime Maqueo, Ariadna Jardón y Bárbara Carbajal, por mencionar algunos.

Visiblemente emocionada, Irina Baeva reconoce que ahora le toca asumir un rol de guía para los actores más jóvenes, replicando el respaldo que ella recibió en sus inicios: “Yo tuve la suerte de trabajar con gente que me dio la mano… entonces no podría dar lo contrario”, afirmó.

Asimismo, enfatizó la importancia de generar un entorno positivo: “Si alguien se acerca a pedir un consejo, siempre voy a apoyar, porque de eso se trata construir futuras generaciones”.

El veredicto del público, una voz que Irina Baeva disfruta escuchar

Finalmente, Irina habló sobre la importancia de las opiniones de la audiencia, las cuales considera un indicador clave del impacto de su trabajo: “Cuando la gente dice ‘me cae mal’, entonces digo: lo hice bien, ese era el objetivo”, detalló.

Aunque las grabaciones ya concluyeron en México, Baeva asegura que, con apenas unas semanas al aire, la respuesta del público confirma que su interpretación está logrando el efecto esperado: generar conversación, emoción y reflexión.

Con una historia que sigue evolucionando y un desenlace que promete sorprender, “Tan cerca de ti, nace el amor” se mantiene como uno de los melodramas de TelevisUnivision más comentados del momento.

“Tan cerca de ti, nace el amor” se transmite de lunes a viernes, por la señal de Univision, en el horario 8:00 p.m. hora del Este / 7:00 p.m. Centro. Además, se encuentra disponible en la plataforma de streaming ViX.

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