Fortnite se llenó de pequeños grandes aliados: los nuevos espíritus que llegan esta semana al juego

Si llevas tiempo jugando Fortnite, ya sabrás que el Capítulo 7 Temporada 3 no vino solo con un mapa nuevo y un pase de batalla renovado. Esta temporada tiene un protagonista silencioso pero importantísimo que está cambiando la forma en que se juegan las partidas desde el primer minuto. Hablamos de los espíritus (gustambitos), esas pequeñas criaturas mágicas que flotan por el mapa y que, si las consigues a tiempo, pueden marcar una diferencia brutal en tu rendimiento. Y ahora, con la actualización del jueves 25 de junio de 2026, llegan cinco nuevos tipos que prometen darle aún más profundidad a esta mecánica.

Desde que Epic Games introdujo los espíritus como mecánica central de esta temporada, la comunidad no ha parado de hablar de ellos. Son criaturas equipables que te otorgan habilidades pasivas únicas durante la partida, y lo mejor es que van con variantes como la dorada, la galaxia o la gominola para añadir todavía más capas al sistema. Lo que la temporada está haciendo es clarísimo: los gustambitos ya no son un detalle de relleno, son el corazón del meta.

Los cinco nuevos espíritus que llegan el 25 de junio

Con esta actualización, el catálogo de criaturas se expande con cinco nuevos espíritus, cada uno diseñado para un estilo de juego diferente. Aquí están todos con sus habilidades confirmadas:

1. Espíritu Goleador (o Delantero) — Este pequeño llega pisando fuerte y, literalmente, saltando obstáculos. Al trepar o saltar por encima de cualquier barrera, activa temporalmente el estado ‘Overdrive’, lo que te da una ventaja de movilidad tremenda en los combates más caóticos. Para conseguirlo tendrás que marcar un gol en el nuevo punto de interés temático de fútbol que debuta precisamente en esta actualización. Sí, hay campo de fútbol de vuelta en el mapa de Fortnite, y está directamente ligado a este espíritu.

2. Espíritu Pececito — Ideal para los que disfrutan los mapas con zonas acuáticas, este adorable pez aumenta notablemente tu velocidad de movimiento al nadar y, como bonus, te da un impulso de velocidad temporal cada vez que recibes daño. Básicamente convierte los momentos de peligro en una oportunidad para escapar o reposicionarte. Aún no se conoce con exactitud cómo desbloquearlo, aunque todo apunta a que habrá que ponerse a pescar.

3. Espíritu Aura — Quizás el más estratégico de la nueva hornada. Cada vez que infliges suficiente daño a un enemigo, obtienes una carga de la habilidad ‘Impacto de roca’, lo que básicamente premia a los jugadores más agresivos con una herramienta de ataque extra. Es el tipo de espíritu que encaja perfecto con estilos de juego centrados en el daño constante.

4. Espíritu Jefe — Este es el más codiciado de los cinco, y no es casualidad que sea el más difícil de conseguir. Solo lo puedes obtener derrotando a uno de los jefes del mapa, y la recompensa es proporcional al esfuerzo: aumenta tu salud máxima y tu escudo máximo por encima del límite habitual de 100, lo que te convierte en un rival más resistente que la media durante el resto de la partida.

5. Espíritu Parca — El más intimidante visualmente y también uno de los más útiles en situaciones de combate abierto. Cualquier jugador que te ataque queda marcado temporalmente, lo que te permite saber exactamente desde dónde te están disparando o persiguiendo. En las fases finales del círculo, tener esta información puede significar la diferencia entre una victoria y una eliminación inesperada.

Por qué esta temporada puso a los gustambitos en el centro

Epic Games lo dejó bastante claro desde el arranque de la Temporada 3, bautizada como Fortnite Fugitivos: los espíritus iban a ser la mecánica diferencial del capítulo, no un sistema secundario. Y los números dan la razón a esa apuesta. En total ya hay más de 40 espíritus distintos repartidos por el mapa, en cofres especiales y en puntos de extracción, y la comunidad lleva semanas compartiendo rutas optimizadas para coleccionarlos.

El sistema tiene mucho más fondo del que parece a primera vista. Los espíritus se dividen en cuatro niveles de rareza (raros, épicos, legendarios y míticos) y cada uno puede tener variantes que añaden efectos adicionales, como ganar experiencia extra al eliminar rivales o conseguir más munición de las cajas. Además, una vez que los extraes en los puntos habilitados del mapa, pasan a formar parte de tu colección permanente y puedes invocarlos en partidas futuras usando polvo de espíritu, la moneda del sistema.

Lo que hace especialmente bien diseñada esta mecánica es que cada espíritu encaja con un playstyle diferente. No hay una opción universalmente mejor, sino que la clave está en armar una combinación que se adapte a cómo juegas tú. El que lleva semanas apostando por el Espíritu Demonio para robar vida al eliminar enemigos ahora puede experimentar con el Espíritu Parca para tener información táctica, o con el Espíritu Jefe para sobrevivir más tiempo.

Cómo sacarles el máximo partido a los nuevos espíritus

Saber que existen estos espíritus es solo el primer paso. La comunidad lleva semanas perfeccionando estrategias, y hay algunos consejos que ya se han consolidado como buenas prácticas:

Prioriza la extracción en nivel 3 antes de terminar la partida, ya que es el punto óptimo entre recompensa de polvo y tiempo invertido en la mecánica.

antes de terminar la partida, ya que es el punto óptimo entre recompensa de polvo y tiempo invertido en la mecánica. El Espíritu Jefe vale la pena el riesgo de enfrentarte a un jefe del mapa, especialmente si ya llevas buen botín encima.

vale la pena el riesgo de enfrentarte a un jefe del mapa, especialmente si ya llevas buen botín encima. El Espíritu Parca brilla especialmente en las últimas zonas del círculo, cuando los enemigos son pocos pero el peligro es mayor.

brilla especialmente en las últimas zonas del círculo, cuando los enemigos son pocos pero el peligro es mayor. Los espíritus con variante Oro dan experiencia extra por eliminación, lo que los convierte en excelentes aliados si además quieres subir el pase de batalla rápido.

dan experiencia extra por eliminación, lo que los convierte en excelentes aliados si además quieres subir el pase de batalla rápido. Si te matan antes de extraer un espíritu, no te desesperes: puedes comprarlo de nuevo desde el menú de espíritus usando polvo acumulado.

La apuesta de Fortnite esta temporada es clara y ha funcionado. Los gustambitos le añaden una capa de decisión táctica al juego que va mucho más allá del arma que llevas en la mano o del lugar donde aterrizas. Con cada nueva tanda de criaturas que llega semana a semana, Epic Games demuestra que todavía tiene mucho que contar dentro de este capítulo. Y los cinco nuevos que debutan el 25 de junio tienen toda la pinta de seguir moviendo el tablero de una temporada que ya está siendo de las más comentadas en mucho tiempo.

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