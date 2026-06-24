Horóscopo de hoy para Géminis del 24 junio de 2026

La Luna en Libra despierta ganas de disfrutar y expresarte, aunque también será importante vigilar tus gastos. Evita compras caprichosas o excesos innecesarios. Divertirte está bien, siempre que valores aquello que conseguiste. La creatividad será clave para encontrar felicidad y placer sin caer en desequilibrios.

Horóscopo de amor para Géminis De la manera en que te portas con tu pareja revela lo que tu consideras es más importante sobre tu relación con ella. Continuamente muestras porque la amas, pero también caes fácilmente en la trampa de estar demasiado contento. En cambio eres capaz de hacer algo especial y traer una sorpresa a tu pareja.

Horóscopo de dinero para Géminis Haz uso de tu actual estado de humor decisivo y continua con tus nuevos proyectos financieros, pueden valer la pena.Puede ser algo que quisiste por mucho tiempo, una compra espontánea o una inversión a largo plazo.Tienes ese toque ganador, particularmente porque puedes confiar más de lo usual en en tu asesor bancario y amigos. Otras personas reconocen que has trabajado fuerte por tu dinero y lo manejaras con cuidado.