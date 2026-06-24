Jueza Federal bloquea intento de Trump de exigir prueba de ciudadanía para votar

La jueza federal Denise Casper prohibió este miércoles de manera permanente los cambios electorales que impulsaba el gobierno de Donald Trump, bloqueando así los nuevos requisitos para registrarse para votar en todo el país.

El fallo anula la orden que obligaba a los ciudadanos a presentar pruebas documentales de su nacionalidad. Según determinó la jueza, el presidente Trump no tiene la autoridad constitucional para regular este tipo de procesos electorales.

Denise Casper coincidió en que la Constitución otorga a los estados y al Congreso la autoridad para regular las elecciones, y que la misma Constitución “no otorga al presidente ningún poder específico sobre las elecciones”, señala la agencia AP.

Votantes en Estados Unidos Crédito: AP

La decisión judicial también protege el voto por correo. La normativa de Trump pretendía descartar cualquier boleta que llegara después del día de la elección, pero la sentencia asegura la validez de todas las papeletas, siempre y cuando tengan el matasellos dentro de la fecha límite.

Además, se frenó la medida que permitía al Ejecutivo castigar financieramente a las regiones rebeldes, por lo que el gobierno no podrá retirar fondos federales a los estados que decidan rechazar estas normas.

Con esta resolución termina un año de batallas legales sobre los intentos de reforma electoral. De este modo, el sistema actual se mantiene intacto, preservando el control y la soberanía de los estados sobre sus propios procesos de votación.

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