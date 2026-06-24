Los Ángeles: pronóstico del tiempo para este miércoles 24 de junio

Los Ángeles se prepara para vivir un miércoles con cielos prácticamente despejados y presencia aislada de nubes. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 81 grados Fahrenheit (27ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 63 grados Fahrenheit (17ºC) de mínima. Los vientos del suroeste soplarán con velocidades de 8.08 mph durante la jornada y de 5.59 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 1 y 1 por ciento. Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 05:43 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 20:08 h. En total tendremos 14 horas de sol a lo largo de la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Los Ángeles se prevén nubes y claros. Las temperaturas se moverán entre los 63 y los 77 grados Fahrenheit (17 y 25 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 2% por la tarde y 1% por la noche.

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El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que dura desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con ocn agosto a la cabeza con el més más caliente con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de LA dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. Cabe destacar que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, cuyas temperaturas mínimas son de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona situada más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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