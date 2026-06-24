Zohran Mamdani es el gran ganador de las elecciones primarias en Nueva York, ¿qué pasó en otras contiendas?

Las elecciones primarias de Nueva York se convirtieron en una batalla entre diferentes proyectos políticos del Partido Demócrata, dejando como claro ganador al alcalde de la ciudad Zohran Mamdani, cuyos tres candidatos que apoyó abiertamente ganaron sus respectivas contiendas, incluso enfrentando al prestigiado presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Adriano Espaillat.

En el Distrito 13, la activista Darializa Avila Chevalier derrotó al veterano Espaillat, uno de los reveses más significativos de la noche para el establishment demócrata.

Aunque una sorpresa ocurrió en el Distrito 10, donde el excontralor de la ciudad, Brad Lander, derrotó al congresista en funciones Dan Goldman. Lander contó con el respaldo de Mamdani, así como de figuras progresistas nacionales, en una campaña que reflejó las divisiones ideológicas dentro del partido, sobre todo en asuntos relacionados con Israel, ya que mientras Lander abordó la necesidad de que EE.UU. cambie su relación con ese país –debido a sus acciones en Gaza–, Goldman defendió el respaldo prácticamente incondicional a Israel.

En el Distrito 7, la asambleísta estatal Claire Valdez se impuso al presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, en la carrera para suceder a la congresista saliente Nydia Velázquez, quien había apoyado a Reynoso.

Otra contienda seguida de cerca fue la del Distrito 12, abierto por el retiro del congresista Jerry Nadler. Allí, Micah Lasher derrotó a un grupo de aspirantes que incluía a Jack Schlossberg, Alex Bores y al abogado George Conway.

El presidente Donald Trump tuvo una participación limitada en las primarias neoyorquinas. Su respaldo más relevante fue para el empresario republicano Anthony Constantino, quien ganó la nominación republicana en el Distrito 21, considerado un bastión conservador del norte del estado. Trump también celebró públicamente las derrotas de Goldman y Conway.

“¡El débil y patético congresista Dan Goldman acaba de perder, y por mucho!”, escribió Trump en Truth Social. “Supongo que a la gente no le gustó que atacara ilegalmente al presidente TRUMP”.

Fuera de las contiendas congresionales, los votantes participaron en primarias para el Senado estatal, la Asamblea estatal, la Contraloría y otros cargos locales. Las nominaciones para gobernador tuvieron poca competencia, con la gobernadora Kathy Hochul y el ejecutivo del condado de Nassau Bruce Blakeman avanzando sin oposición significativa hacia las elecciones generales de noviembre.

Los resultados consolidan a Mamdani como una de las figuras más influyentes de la política demócrata neoyorquina y de impacto nacional y anticipan una intensa batalla entre progresistas y moderados de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

La elección en Maryland

La competencia electoral en Maryland más observada fue la del Distrito 5 de la Cámara de Representantes, abierta por el retiro del veterano congresista Steny Hoyer. El delegado estatal Adrian Boafo ganó la nominación demócrata en una contienda con 24 candidatos y avanzó a las elecciones generales. Boafo, excolaborador de Hoyer, contó con el respaldo del propio congresista saliente y del gobernador Wes Moore.

Otra contienda destacada fue la del Distrito 6, donde la representante demócrata April McClain Delaney derrotó al excongresista David Trone en una de las campañas más costosas del ciclo electoral, marcada por millones de dólares en gasto de candidatos y grupos externos.

En la carrera para gobernador, el gobernador denócrata Wes Moore obtuvo cómodamente la nominación para buscar un segundo mandato. Del lado republicano, el exdelegado estatal Dan Cox ganó la primaria y enfrentará nuevamente a Moore en noviembre. Cox es considerado uno de los aliados más cercanos del presidente Trump en Maryland y recibió su respaldo político durante su ascenso dentro del Partido Republicano.

Además de la gobernación y el Congreso federal, los votantes participaron en primarias para fiscal general, legislatura estatal, ejecutivos de condado y otros cargos locales que ayudarán a definir el panorama político de Maryland para los próximos años.

La votación en Utah

Las elecciones primarias de Utah confirmaron el dominio republicano, aunque se alistó el terreno para una de las contiendas más competitivas de noviembre, debido a un nuevo mapa congresional que creó un distrito favorable para los demócratas en el área de Salt Lake City.

La principal carrera federal fue la primaria demócrata del Distrito 1, donde el excongresista y exalcalde de Salt Lake County, Ben McAdams, obtuvo la nominación al derrotar a tres rivales, incluido el senador estatal Nate Blouin. McAdams buscará regresar a la Cámara de Representantes en un distrito rediseñado que ofrece a los demócratas una oportunidad real de recuperar un escaño federal en Utah.

En el lado republicano, los representantes Blake Moore y Celeste Maloy derrotaron cómodamente a sus desafiantes en los distritos 2 y 3, respectivamente. Moore superó a la legisladora estatal Karianne Lisonbee, mientras que Maloy venció al exrepresentante estatal Phil Lyman, una figura asociada al ala más conservadora del partido.

El presidente Trump respaldó a los tres congresistas republicanos en funciones que buscaban la nominación este año: Moore, Maloy y Mike Kennedy, quien avanzó sin oposición en el Distrito 4.

Además de las elecciones para la Cámara de Representantes, los votantes participaron en primarias para el Senado estatal, la Cámara de Representantes de Utah y diversos cargos locales. Los resultados serán observados de cerca porque podrían redefinir el equilibrio político en el Capitolio estatal y determinar si los demócratas logran romper el control total que los republicanos mantienen sobre la delegación congresional de Utah desde 2021.

¿Y en Carolina del Sur?

Las elecciones primarias de segunda vuelta en Carolina del Sur consolidaron la influencia del presidente Trump dentro del Partido Republicano. Alan Wilson ganó la contienda a Pamela Evette.

Para el Distrito 01, la concejala del condado de Charleston, Jenny Costa Honeycutt se impuso al representante estatal Mark Smith, en una contienda de segunda vuelta para suceder a la representante republicana Nancy Mace, quien optó por no presentarse a la reelección para intentar, sin éxito, conseguir la gobernación.

Costa Honeycutt enfrentará en noviembre a la demócrata Nancy Lacore, quien ganó la contienda primaria.

Además de la gobernación y el Congreso, los votantes definieron candidaturas para la Legislatura estatal y diversos cargos locales, resultados que ayudarán a perfilar el panorama político de uno de los estados más conservadores del país.