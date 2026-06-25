American Airlines cancela única ruta de vuelo directa entre EE.UU. y Venezuela debido a terremotos

Los daños registrados por dos potentes terremotos en el principal aeropuerto de Venezuela, obligaron a la compañía American Airlines a cancelar la única ruta de vuelo directa entre Estados Unidos y la República Bolivariana.

Durante la tarde del miércoles, en el centro del país sudamericano se registraron dos movimientos telúricos de magnitud 7.2 y 7.5, respectivamente.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) los sismos se produjeron a una profundidad aproximada de 13.2 kilómetros, particularidad que los hizo poderosos.

Las autoridades venezolanas mencionan a 188 personas muertas y 1,520 heridos; mientras que en el plano material 346 estructuras resultaron seriamente afectadas, entre ellas figuran edificios, hospitales y centros comerciales.

No obstante, conforme vayan trascurriendo los días, la cantidad de daños será mayor.

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los venezolanos es la imposibilidad de contar con el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, ciudad cercana a Caracas.

Las operaciones de aterrizaje y despegue de aeronaves en dicha terminal quedaron suspendidas hasta nueva orden debido a los daños estructurales que registra.

A raíz de ello, American Airlines canceló sus vuelos de Miami a Caracas, única ruta directa entre Estados Unidos y Venezuela.

Los terremotos que sacudieron a Venezuela afectaron a centenares de inmuebles. (Crédito: Ariana Cubillos / AP)

A la lista se sumó la empresa colombiana Avianca cancelando sus cuatro vuelos de la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá.

Siguiendo una ruta similar, la aerolínea panameña Copa Airlines suspendió los cuatro vuelos en su agenda diaria con destino final en Venezuela.

Desde Europa, también se eliminaron los vuelos hacia la República Bolivariana procedentes de Madrid, esto luego de que Iberia, Air Europa y Plus Ultra optaron por pausar sus itinerarios hacia Caracas.

De esta manera, no existe ningún vuelo comercial que garantice llegar o salir de Caracas, donde la tierra no deja de moverse debido a cientos de réplicas de sismos.

Las autoridades venezolanas exhortan a la población a mantenerse resguardada en su domicilio para no entorpecer las labores de rescate mientras arriba la ayuda de expertos intencionales en desastres naturales.

A través de sus sitios web, las aerolíneas mencionadas les han indicado a sus pasajeros con boletos adquiridos con antelación que sus vuelos serán reagendados en la medida posible.

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