DOJ advierte a California que podría enfrentar una demanda federal por su “prohibición de armas tipo Glock”

El enfrentamiento entre la administración del presidente Donald Trump y California sumó este miércoles un nuevo capítulo después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) advirtiera al gobierno estatal que podría enfrentar una demanda federal por una ley que restringe la venta de ciertas pistolas semiautomáticas tipo Glock.

La controversia gira en torno a la ley AB 1127, aprobada por la Legislatura de California y cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 1 de julio. La medida prohíbe a los distribuidores autorizados vender o transferir nuevas pistolas que puedan ser convertidas con facilidad en armas automáticas mediante dispositivos ilegales conocidos como “switches” o interruptores de conversión.

En una carta enviada al gobernador Gavin Newsom, la fiscal general adjunta Harmeet K. Dhillon sostuvo que la legislación vulnera los derechos protegidos por la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense. “Los californianos tienen el derecho constitucional de adquirir y utilizar pistolas de última generación para protegerse”, escribió Dhillon. La funcionaria añadió que los ciudadanos no deberían verse obligados a depender de modelos más antiguos para ejercer su derecho a la defensa personal dentro o fuera de sus hogares.

La comunicación también informa que el Departamento de Justicia autorizó la preparación de una demanda ante un tribunal federal de distrito, aunque dejó abierta la posibilidad de posponer la acción judicial si las autoridades estatales aceptan iniciar negociaciones antes de llegar a los tribunales.

Tick tock! On July 1, CA plans to impose an unconstitutional “Glock Ban.”

Today, I notified @CAGovernor & @AGRobBonta to drop the unconstitutional restrictions on law-abiding citizens’ rights to purchase legal firearms before the ban goes into effect, or we will sue. Stay tuned! pic.twitter.com/xhGmRt4VPz — AAGHarmeetDhillon (@AAGDhillon) June 24, 2026

California defiende restricciones a armas convertibles

La ley AB 1127 fue impulsada por legisladores estatales preocupados por el aumento en el uso de dispositivos que permiten transformar pistolas semiautomáticas en armas capaces de disparar múltiples rondas con una sola presión continua del gatillo. La legislación incluye a las pistolas Glock y a otros modelos con mecanismos similares que utilizan una barra de gatillo cruciforme. Según los promotores de la medida, este diseño facilita la instalación de dispositivos ilegales que convierten rápidamente el arma en una ametralladora improvisada.

Los defensores de la ley argumentan que los fabricantes conocen desde hace años la posibilidad de estas modificaciones y que no han implementado cambios suficientes para impedirlas. Por ello, sostienen que restringir las nuevas ventas representa una medida preventiva destinada a reducir la circulación de armas susceptibles de ser alteradas.

Sin embargo, la norma no obliga a los propietarios actuales a entregar sus armas. Las personas que ya poseen pistolas incluidas en la clasificación podrán conservarlas legalmente. Asimismo, la legislación contempla excepciones para agencias policiales y fuerzas militares.

? California’s new Glock handgun ban takes effect July 1, blocking future sales of one of America’s most popular firearms while current owners are allowed to keep theirs.



The measure also requires firearms dealers to complete state-approved training aimed at identifying? pic.twitter.com/8KRS2c4eR3 — Brandon Tatum (@TheOfficerTatum) June 23, 2026

Crece la disputa entre Washington y Sacramento

El Departamento de Justicia otorgó a California hasta las 5:00 de la tarde del próximo martes para aceptar una “resolución voluntaria” que incluya la suspensión de la aplicación de la ley y el reconocimiento de su presunta inconstitucionalidad. En su carta, Dhillon planteó que cualquier acuerdo debería contemplar el cese inmediato de la aplicación de la norma y garantías permanentes para evitar futuras restricciones similares que, a juicio del gobierno federal, afecten derechos constitucionales de los ciudadanos.

Imagen ilustrativa. Una pistola semiautomática con un dispositivo de conversión instalado para convertirla en automática es disparada mientras cuatro casquillos vacíos salen disparados del arma, en el Centro Nacional de Servicios de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Crédito: Alex Brandon/ Archivo | AP

Hasta el cierre de esta edición, ni la oficina del gobernador Newsom ni la del fiscal general de California, Rob Bonta, habían emitido una respuesta pública a la advertencia federal. La disputa anticipa una nueva batalla legal entre la administración Trump y California, un estado que durante años ha mantenido algunas de las regulaciones sobre armas de fuego más estrictas del país y que frecuentemente ha chocado con gobiernos republicanos en temas de inmigración, medio ambiente, derechos civiles y control de armas.

Con la fecha de entrada en vigor de la ley cada vez más cercana, el conflicto podría trasladarse rápidamente a los tribunales federales, donde se definirá si la restricción sobre las pistolas tipo Glock puede coexistir con las protecciones de la Segunda Enmienda.

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