Hallan numerosas armas ilegales en casa vinculada a supuesto laboratorio biológico en Las Vegas

El administrador de la propiedad donde se descubrió un presunto laboratorio biológico ilícito en Las Vegas ocultaba un importante alijo de armas de fuego que no podía poseer legalmente, según una denuncia penal federal presentada esta semana.

El hombre, identificado como Ori Solomon, de 55 años, fue arrestado durante el fin de semana en el marco de la investigación sobre la supuesta operación clandestina.

Armas descubiertas durante el allanamiento

Durante un registro realizado el sábado en la residencia de Solomon, las autoridades encontraron municiones ocultas en el soporte de una computadora y una pistola semiautomática Glock negra dentro de un armario. Sin embargo, la orden judicial inicial no autorizaba la incautación de armas, por lo que estas debieron permanecer en el lugar.

De acuerdo con la denuncia, al día siguiente Solomon preguntó desde la cárcel por las armas durante una llamada telefónica con su hija adulta.

“¿Quedan armas en la casa o las confiscaron?”, habría dicho. Una voz femenina respondió que aún quedaban tres rifles y que la policía no había logrado abrir una caja fuerte con una pistola.

Confiscación posterior y cargos federales

Tras obtener una nueva orden judicial, las autoridades regresaron el lunes a la vivienda y confiscaron numerosas armas de fuego, municiones y accesorios, entre ellos varias pistolas semiautomáticas y un rifle de asalto.

La denuncia federal sostiene que Solomon se encuentra en Estados Unidos con una visa de trabajo temporal, condición que le prohíbe poseer o portar armas de fuego. Por ello, fue acusado a nivel federal de violación de la prohibición de posesión de armas. Su nombre aparece en los documentos judiciales como Ori Salomon, aunque también es conocido como Ori Solomon.

Además, enfrenta cargos estatales en Nevada por eliminación o descarga no autorizada de desechos peligrosos, en relación con el presunto laboratorio biológico.

Más de 1,000 muestras bajo análisis

Las autoridades locales y federales continúan investigando qué sustancias se almacenaban en la propiedad, desde donde se enviaron más de 1,000 muestras para análisis especializados.

El sheriff del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, Kevin McMahill, informó que los materiales potencialmente biológicos y peligrosos se hallaron principalmente en un garaje cerrado, donde había refrigeradores con frascos de líquidos desconocidos, contenedores de un galón, una centrífuga y otros equipos de laboratorio.

Toda la evidencia fue trasladada a laboratorios del FBI para su análisis. Las autoridades aseguraron que no existe una amenaza inmediata para el público.

Vínculos con un caso previo en California

El propietario de la vivienda, identificado como Jia Bei Zhu, ciudadano chino, permanece bajo custodia federal por un caso anterior relacionado con un laboratorio biológico ilegal descubierto en Reedley, California, en 2023.

Zhu enfrenta cargos por fabricación y distribución de dispositivos médicos falsificados, incluidos test de COVID-19, VIH y embarazo, además de declaraciones falsas a la FDA. Su juicio está previsto para abril.

Aunque el abogado de Zhu negó cualquier vínculo con la investigación en Las Vegas, un informe del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China señaló presuntos vínculos del empresario con el gobierno chino y con una red criminal transnacional.

Sigue leyendo:

–Tiroteo en Las Vegas: hombre mató a cinco personas, hirió a una niña y luego se quitó la vida

–Hombre de Las Vegas asesinó a su vecino por exponer sus genitales frente a su familia

–Disputa legal terminó en tragedia: ¿qué provocó el tiroteo en un despacho de abogados de Las Vegas?