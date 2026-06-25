Donald Trump ordena investigar a petroleras renuentes a bajar el precio de la gasolina

El presidente Donald Trump pidió al Departamento de Justicia (DOJ) investigar a las compañías petroleras renuentes a bajar el precio de la gasolina en todos los estados del país.

Después de que el magnate neoyorquino firmó la semana pasada en Versalles un documento con 14 puntos dirigidos a establecer las bases para un acuerdo definitivo de paz con la República Islámica y la reapertura del estrecho de Ormuz, el tránsito a la navegación se reactivó en dicha vía pluvial echando abajo la amenaza de empeorar el desabasto de petróleo principalmente en mercados de Asía y Europa.

A partir de este cambio, a nivel global ha empezado a bajar el precio de la gasolina con la particularidad que en algunas ciudades estadounidenses eso todavía no ocurre presuntamente ante la resistencia o lentitud de algunas compañías petroleras que refinan, distribuyen y venden combustibles, de fijar un precio más bajo en el combustible.

Mediante una publicación compartida en la plataforma Truth Social, Trump advirtió que el DOJ comenzará establecer sanciones a las compañías que todavía manejan el precio de sus combustibles en niveles más altos con respecto al promedio en el país.

“He dado instrucciones al Departamento de Justicia para que comience a investigar esto de inmediato. ¡Más vale que los precios de la gasolina empiecen a bajar mucho más rápido de lo que estoy viendo!”, subrayó.

El precio de la gasolina comienza a ser más barato en la mayor parte del territorio estadounidense. (Crédito: Nam Y. Huh / AP)

Incluso, Trump se atrevió a calificar de estafadoras a algunas empresas ligadas al petróleo.

“Las grandes petroleras no están bajando el precio de la gasolina en proporción a la drástica caída de los precios que pagan por el petróleo. ¡Esos precios están cayendo en picada! En otras palabras, están estafando a los consumidores”, enfatizó.

De acuerdo con GasBuddy, el precio promedio de un galón de gasolina regular se cotiza en $3.90 dólares, lo cual representa nueve centavos menos que el promedio de la semana pasada.

Durante una entrevista concedida al programa “This Week”, el cual transmite la cadena de televisión ABC News, Chris Wright, secretario de Energía, advirtió que el precio de los combustibles continuaré en descenso.

“Tenemos una producción estadounidense en aumento y una producción en auge en Venezuela. Contamos con la cooperación de todos los demás productores de energía del mundo. Por lo tanto, creo que los estadounidenses pueden esperar que los precios de la energía sigan bajando”, puntualizó.

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