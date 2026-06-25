El Burro de “Shrek” tendrá su propia película: esto es lo que debes saber

El famoso y parlanchín Burro de la saga “Shrek”, personaje emblemático con la voz de Eddie Murphy, protagonizará su propia aventura en solitario. Universal Pictures confirmó que la película, titulada simplemente Donkey, llegará a los cines el 30 de junio de 2028.

“Donkey” será una precuela que explorará los orígenes del querido personaje. Según la sinopsis oficial, la película contará la historia de “cómo un burro se convirtió en Burro”. La aventura transportará al público a la conocida tierra “muy, muy lejana” para descubrir las raíces de este aventurera.

El actor Eddie Murphy retomará su papel como la voz del Burro, personaje que ha interpretado desde el estreno de la primera película de Shrek en 2001. Murphy ya había mostrado su entusiasmo por el proyecto en una conversación con The Hollywood Reporter:

“Siempre he dicho que haría Shrek para siempre. Burro es un personaje genial. Me encanta todo el reparto. Así que me emocioné cuando me dijeron: ‘Oye, van a hacer otra película’, y que además quieren hacer una de Burro. ¡Me apunto!”

La película estará dirigida por Charlie Bean, conocido por su trabajo en “LEGO Ninjago”. Le acompañará como codirector Matt Flynn, quien ha trabajado en otras producciones de DreamWorks. La producción corre a cargo de Rebecca Huntley .

Una franquicia en plena expansión

El estreno de “Donkey” en 2028 se producirá exactamente un año después del lanzamiento de “Shrek 5”, previsto para el 30 de junio de 2027. La quinta entrega contará con el regreso del trío protagonista original: Mike Myers como Shrek, Cameron Diaz como la Princesa Fiona y el propio Eddie Murphy como el Burro. Además, se incorporará al reparto la actriz Zendaya, quien pondrá voz a Felicia, una de las hijas de Shrek y Fiona.

La franquicia “Shrek” ha demostrado ser un éxito rotundo en taquilla. Las cuatro películas principales y los dos spin-offs del “Gato con Botas” han recaudado conjuntamente más de $3.500 millones. La primera película, estrenada en 2001, fue además la ganadora del primer Oscar a la Mejor Película de Animación.

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