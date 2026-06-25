Horóscopo de hoy para Capricornio del 25 junio de 2026

Tu contexto social tendrá un gran potencial transformador. Hoy buscarás lealtad en tus amistades y elegirás a quienes te acompañan desde el silencio. No subestimes el poder de los vínculos con verdadero caudal emocional: esa energía solidaria actuará como una medicina que renueva profundamente.

Horóscopo de amor para Capricornio Estas inusualmente distraído y te es difícil responderle positivamente a los demás. Estas distracciones son principalmente sobre lujos pero predominantemente contienen fantasías eróticas. Te ayudaría examinar estas ideas más precisamente. Es posible que haya un significado profundo que no te has dado cuenta y que necesita ser resuelto.

Horóscopo de dinero para Capricornio Las cosas no se ven bien en el frente financiero. Estas muy dudoso y no puedes tomar la iniciativa en el momento adecuado. Una falta de concentración hace que tu juicio sea titubeante. Evita hacer decisiones difíciles, porque es altamente probable que cometas un error y te crees problemas a tí mismo. Baja tu meta por el momento.