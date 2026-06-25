Horóscopo de hoy para Sagitario del 25 junio de 2026

Tu sensibilidad se afinará y podrás percibir los hilos invisibles que te unen al pasado familiar. Aunque no puedas resolverlo todo, hoy será importante liberar cargas heredadas que ya cumplieron su ciclo. Al transformar antiguos dolores en fortaleza interior, descubrirás la inmensa potencia de tu alma ancestral.

Horóscopo de amor para Sagitario Las personas valoran las cualidades de auto control y confianza que muestras. Disfrutas de ser popular y eres alentado por esto y capaz de hacer progreso con otras cosas que previamente no habías querido perseguir. Tu habilidad para mostrar cierto interés y un cierto grado de paciencia al final es probable que sea recompensado.

Horóscopo de dinero para Sagitario Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.