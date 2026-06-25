México y EE.UU. inaugurarán planta para combatir el gusano barrenador y reactivar exportaciones de ganado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció que este sábado se inaugurará en Metapa de Domínguez, Chiapas, al sur del país, una planta de producción de moscas estériles destinada a combatir el gusano barrenador del ganado, una instalación que representa uno de los proyectos de cooperación sanitaria más importantes entre ambos países en los últimos años.

La mandataria informó que la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, viajará a México para encabezar la inauguración de la biofábrica, financiada de manera conjunta por ambos gobiernos, como parte de la estrategia para contener la plaga que desde finales de 2024 ha afectado al sector pecuario mexicano.

Sheinbaum destacó que el proyecto demuestra que, pese a las diferencias existentes en otros ámbitos de la relación bilateral, ambos países mantienen una colaboración estrecha en temas de sanidad agropecuaria.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que su visita a Chiapas está relacionada con los casos del gusano barrenador. #LasNoticiasDeFORO con @_fernandanews | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/2F3CfeefG6 — N+ FORO (@nmasforo) June 25, 2026

“Esta es una prueba de la gran colaboración que hay”, afirmó la presidenta, quien agregó que existe un diálogo permanente entre ambas naciones en agricultura, comercio y seguridad, siempre bajo el principio del respeto a la soberanía nacional.

La nueva instalación tendrá capacidad para producir hasta 100 millones de moscas estériles por semana, cantidad que permitirá duplicar la disponibilidad de insectos utilizados para combatir el gusano barrenador y reforzar las campañas de erradicación en el sur del país.

La planta fue construida mediante la reconversión de una antigua instalación dedicada a la producción de mosca del Mediterráneo y forma parte de un proyecto binacional con una inversión aproximada de $51 millones de dólares, de los cuales México aporta alrededor de $30 millones y Estados Unidos $21 millones.

La estrategia consiste en criar millones de moscas macho del gusano barrenador y esterilizarlas mediante radiación antes de liberarlas en las zonas afectadas.

Al aparearse con hembras silvestres no se produce descendencia, lo que reduce gradualmente la población de la plaga hasta lograr su erradicación.

Esta técnica, conocida como Técnica del Insecto Estéril (SIT), fue la misma que permitió eliminar el gusano barrenador de México y gran parte de Norteamérica durante el siglo pasado y continúa siendo considerada por organismos internacionales como el método más efectivo y ambientalmente seguro para controlar la plaga.

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