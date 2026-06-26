El tan esperado Tesla Model Y L que se aproxima a EE.UU.

Quienes necesitan espacio para toda la familia podrían encontrar pronto una nueva alternativa dentro de la gama Tesla. Todo indica que la marca estadounidense está trabajando para incorporar a su oferta local una variante más grande del exitoso Model Y, diseñada específicamente para ofrecer una tercera fila realmente funcional.

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La fórmula no es nueva. Este modelo ya se comercializa en algunos mercados internacionales y ha despertado interés precisamente por resolver una de las principales críticas que ha recibido la versión de siete plazas del Model Y convencional, cuyo espacio trasero resulta limitado para pasajeros adultos.

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Ahora, diversos reportes apuntan a que esta configuración ampliada podría aterrizar en Estados Unidos antes de finalizar 2026.

Llega otra opción, la del Tesla Model Y AWD. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Más tamaño para ganar comodidad

La principal diferencia del Model Y L está en sus dimensiones. El vehículo crece respecto al modelo tradicional, lo que permite mejorar significativamente la habitabilidad interior.

Tesla habría aumentado la distancia entre ejes y la longitud total de la carrocería para crear una cabina más amplia. También se espera una ligera ganancia en altura, algo que favorece especialmente a quienes viajen en la tercera fila.

El objetivo es claro. Ofrecer una experiencia más cercana a la de los grandes SUV familiares sin abandonar las proporciones que han convertido al Model Y en uno de los eléctricos más populares del mercado.

Tesla Model Y. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Una configuración enfocada en los pasajeros

A diferencia de otros modelos con siete plazas, el Model Y L apostaría por una distribución de seis asientos.

La disposición 2+2+2 incluiría butacas independientes en la segunda fila, una solución que facilita el acceso a la zona posterior y aporta una sensación de mayor confort para todos los ocupantes.

Esta configuración también permite que los pasajeros de la tercera fila dispongan de más espacio para piernas y cabeza, una característica muy valorada por las familias numerosas.

El sucesor natural del Model X

La posible llegada del Model Y L coincide con un momento importante para Tesla. La salida del Model X del mercado estadounidense dejó vacante el lugar del SUV eléctrico más familiar de la compañía.

Por esa razón, muchos analistas consideran que esta nueva versión asumirá ese papel dentro de la gama. Lo hará con una propuesta más sencilla, enfocada en la practicidad y previsiblemente más accesible que el antiguo buque insignia de la marca.

Aunque Tesla todavía no ha revelado detalles oficiales para Norteamérica, se espera que el vehículo utilice una configuración de doble motor con tracción integral, una solución ideal para combinar rendimiento y seguridad.

Llegó el Tesla Model Y Performance 2026. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Un modelo clave para seguir creciendo

La fabricación del Model Y L podría realizarse en la Gigafactory de Texas, una de las instalaciones más importantes de Tesla para abastecer el mercado norteamericano.

Su llegada tendría sentido dentro de una estrategia que busca reforzar la posición de la compañía en el segmento SUV, especialmente considerando el enorme éxito comercial del Model Y.

Según estimaciones de la industria, este modelo registró alrededor de 78,591 unidades vendidas durante el primer trimestre del año en Estados Unidos, consolidándose como uno de los vehículos eléctricos más demandados del país.

Tesla mantiene silencio sobre los rumores, pero la combinación de mayor espacio, tres filas funcionales y la ausencia del Model X hacen que el desembarco del Model Y L parezca una evolución lógica para la marca. Si finalmente se confirma, podría convertirse rápidamente en una de las novedades más relevantes dentro del mercado de los SUV eléctricos familiares.

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