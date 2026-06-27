Capturan en Ecuador a británico acusado de asesinar a una mujer en Colombia y meter su cuerpo en una maleta

Las autoridades de Ecuador capturaron en el aeropuerto internacional del Quito a un ciudadano británico señalado de ser el responsable del asesinato de Natalia Villalba, quien fue encontrada dentro de una maleta la semana pasada en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá, informó la Fiscalía colombiana.

De acuerdo con la investigación, el detenido, identificado como Foster Martinson -también referido por autoridades locales como Matthew Ashley Foster-Smith– supuestamente había ingresado al inmueble donde se encontraba la víctima, de 36 años, y la habría agredido físicamente hasta causarle la muerte.

Presuntamente, Martinson “manipuló el cuerpo para introducirlo en una maleta” y realizó maniobras para ocultar lo ocurrido y alterar la escena antes de huir.

BRITÁNICO IMPLICADO EN ASESINATO DE UNA PERSONA EN COLOMBIA FUE CAPTURADO EN QUITO.



En trabajo coordinado entre el Ministerio del Interior de Ecuador, Policía Nacional y autoridades de Colombia, fue localizado en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito, el ciudadano? pic.twitter.com/VqVSNFdqxJ — John Reimberg (@JohnReimberg) June 27, 2026

Según medios locales, el hombre fue condenado en 2023 a dos años y dos meses de prisión, luego de ser declarado responsable de acosar a una expareja, seguirla hasta un gimnasio y divulgar imágenes íntimas después de la ruptura de la relación.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó en redes que la captura fue posible gracias a un trabajo conjunto entre la Fiscalía, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Migración Colombia, la Secretaría de Seguridad de Bogotá, autoridades ecuatorianas, Interpol y la Policía de Dorset (Reino Unido).

“La cooperación entre agencias de seguridad y justicia (…) es clave en la lucha contra el crimen. En Bogotá, el que la hace la paga“, expresó el mandatario local.

La Fiscalía indicó que realizará los trámites necesarios para que el ciudadano extranjero sea puesto a disposición de las autoridades colombianas y responda por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Capturado en Ecuador el que sería el responsable del asesinato de Natalia Villalba.



Un grupo de trabajo conformado por @fiscaliacol y CTI Seccional Bogotá, @MigracionCol Regional Andina, @seguridadbog, @seguridadequito, Interpol de @PoliciaEcuador, Migración Ecuador y? — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 27, 2026

El caso se conoció el pasado 22 de junio, cuando las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de la mujer dentro de una maleta en un edificio de la localidad de Chapinero, lo que generó alarma entre los residentes del sector.

Según información preliminar, la víctima, oriunda de Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, se encontraba en un apartamento de uso temporal junto a un ciudadano extranjero, quien desde entonces era buscado por las autoridades.

Este crimen recordó el caso de la DJ Valentina Trespalacios, asesinada en Bogotá en 2023 en circunstancias similares, por el que fue condenado el estadounidense John Poulos a 42 años de prisión.

De acuerdo con el Observatorio Colombiano de Feminicidios, el país andino registró 886 asesinatos de mujeres a manos de hombres por misoginia o machismo en 2024, una cifra que evidencia la persistencia de la violencia contra las mujeres en Colombia.

Con información de EFE.

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