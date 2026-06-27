El bicampeón de goleo de la Liga MX se pierde el Apertura 2026 con el Atlético San Luis

El Atlético San Luis recibió este sábado la confirmación de la peor noticia que ya esperaban, con la baja por seis meses de Joao Pedro, bicampeón de goleo de la Liga MX, debido a la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en un duro golpe a las aspiraciones de los tuneros.

El delantero italiano de origen brasileño sufrió la lesión durante el encuentro de preparación contra el Querétaro, donde no terminó el juego contra los Gallos Blancos para ser sometido a una resonancia magnética que reveló la grave lesión del delantero que lo alejará por casi ocho meses del terreno de juego.

SE ROMPIO JOAO PEDRO

San Luis confirma que el goleador Joao Pedro se rompió el ligamento cruzado. Entre 6 y 8 meses fuera de circulación. — david medrano felix (@medranoazteca) June 27, 2026

Esto indica que el artillero no podrá ver acción en el torneo Apertura 2026 y los sanluisinos deberán buscar a un relevo en el ataque en el mercado nacional o en el extranjero con la finalidad de cubrir la presencia de una pieza fundamental en su esquema.

Joao Pedro anotó uno de los dos goles que realizó el Atlético San Luis contra los Gallos Blancos, pero terminó relevado del encuentro para ser sometido a las primeras pruebas para conocer el grado de la lesión, hasta que se confirmó este sábado, cuando la directiva dio a conocer en sus redes sociales la sensible baja del cuadro tunero.

En el escueto informe de prensa se dio a conocer que: “Lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. El jugador será intervenido quirúrgicamente”. Al mismo tiempo, no se dieron a conocer los detalles que estará fuera de la alineación del nuevo técnico Diego Mejía, que regresa al fútbol mexicano después de su experiencia por Canadá y su paso por los Bravos de Ciudad Juárez.

João Pedro en total ha anotado 26 goles en la Liga MX con el Atlético de San Luis en los dos torneos en que ha participado en la Liga MX, donde doce fueron en el Apertura 2025 y en el Clausura 2026 con 14 goles.

¡JOAO PEDRO SUFRE ROTURA DE LIGAMENTO! ?

El Atlético de San Luis informó que el Bicampeón de goleo será operado de la rodilla derecha ?



Mucha fuerza, Joao ?? pic.twitter.com/bS4xBcvPZQ — Futbol Picante (@futpicante) June 27, 2026

Joao Pedro fue un jugador muy cotizado antes de iniciar el próximo torneo, con ofertas concretas del Cruz Azul y del América, pero al final no llegaron a acuerdo alguno y el delantero tuvo que quedarse a jugar en el cuadro tunero.

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