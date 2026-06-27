Irán ataca a Bahréin en represalia a los bombardeos estadounidenses efectuados en su territorio

Horas después de que el ejército estadounidense envió a varios de sus aviones a bombardear instalaciones militares iraníes ubicadas a lo largo de la costa sur de su territorio, la República Islámica efectuó un ataque con drones en Bahréin.

A pesar de la existencia de un memorándum de entendimiento (MOU) firmado por el presidente Donald Trump y el mandatario iraní Masoud Pezeshkian orientado a poner fin a la guerra y establecer un alto al fuego, el jueves, la Guardia Revolucionaria Islámica atacó a un buque que portaba bandera de Singapur en el estrecho de Ormuz.

Dicha acción fue considerada por Washington como una afrenta y de inmediato el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) desplegado en el Golfo Pérsico recibió la orden de reanudar sus bombardeados para demostrarle a su adversario una prueba de su poder.

En contraparte, desde Teherán surgió la iniciativa de atacar a Bahréin, sitio donde se concentra la Quinta Flota de la Armada estadounidense,

Las autoridades de la nación asiática compuesta por más de 30 islas en el golfo Pérsico, calificaron la ofensiva iraní como una flagrante violación de su soberanía.

“Si bien el Ministerio condena esta atroz agresión, afirma que los continuos ataques del régimen iraní, en un momento en que los esfuerzos regionales e internacionales se encaminan hacia la desescalada, responsabilizan exclusivamente a Teherán de socavar los esfuerzos de paz y revelan un enfoque basado en la desestabilización de la seguridad, la exportación del caos y el debilitamiento de la estabilidad regional”, expresó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Baréin a través de un comunicado.

Irán cuenta con un arsenal de drones cuyos ataques suelen ser complicados de eludir y más destructivos. (Crédito: Armada Irani vía AP)

En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica emitió una escueta declaración justificando su acción militar.

“Nuestras fuerzas armadas defenderán la soberanía, la seguridad y los intereses nacionales del país con todas sus fuerzas”, advirtió.

Los dirigentes de varias organizaciones establecidas en el Golfo Pérsico emitieron declaraciones enérgicas en contra del posicionamiento asumido por Bahréin.

Jasem Mohamed Albudaiwi, secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), definió al ataque de Irán como “traicionero”; en tanto que el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), el cual representa los intereses de Bahréin, Omán, Arabia Saudí , Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, exigió una inmediata sanción en contra del gobierno de Teherán por su osadía de haber violado un compromiso establecido para mantener un alto al fuego en la región al menos durante 60 días mientras se negocia un acuerdo definitivo de paz, lo cual se antoja complicado de cerrar, pues la República Islámica está aferrada a mantener el control del estrecho de Ormuz.

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