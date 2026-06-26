Ejército estadounidense bombardea a Irán por incumplir con el acuerdo ligado al estrecho de Ormuz

Luego de que la Guardia Revolucionaria Islámica atacó a un buque que portaba bandera de Singapur en el estrecho de Ormuz, el jueves por la tarde, menos de 24 horas después se produjo una respuesta estadounidense enviando a varios de sus aviones a bombardear objetivos a lo largo de la costa sur de la República Islámica.

El gobierno de Teherán pasó por alto el hecho de que el presidente Donald Trump hace unos días firmó un memorándum de entendimiento (MOU) con el mandatario iraní Masoud Pezeshkian orientado a poner fin a la guerra y establecer un alto el fuego.

Mediante un comunicado emitido por el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, se confirmó que el puente de mando del buque en cuestión presentó daños de consideración al ser alcanzado por un proyectil en su costado de estribor.

La noticia provocó malestar en Trump quien acusó a los iranies de violar el acuerdo de alto al fuego y en represalia giró instrucciones para que las fuerzas armadas estadounidenses estacionadas cerca del Golfo de Omán desplegarán un ataque vía área.

La posibilidad de que el conflicto bélico en contra de Irán vuelva a ponerse en marcha es muy alta debido a que Irán violó el alto al fuego. (Crédito: U.S. Navy vía AP)

A través de un comunicado, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), sede del Pentágono para Oriente Medio, dio a conocer los objetivos alcanzados durante la ofensiva militar.

“Aviones estadounidenses atacaron depósitos iraníes de misiles y drones, así como emplazamientos de radar costeros, después de que Irán atacara el buque M/V Ever Lovely el 25 de junio con un dron de ataque unidireccional.

El comportamiento peligroso de Irán socavó la libertad de navegación en un momento en que el comercio fluye cada vez más a través de este corredor comercial internacional de vital importancia.

El Ejército de EE.UU. permanece presente y vigilante para garantizar que todos los aspectos del acuerdo con Irán se cumplan, se obedezcan y estén en pleno vigor y efecto”, indica parte de la misiva.

La Agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) dio a conocer que el incidente ocurrió a 7.5 millas náuticas al sureste de Dahit, en Omán, y recomendó precaución a los buques que navegan por esas aguas.

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