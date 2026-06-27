Yalitza Aparicio reaparece en redes con look renovado y un abdomen de impacto

La actriz mexicana Yalitza Aparicio sorprendió a sus fanáticos en redes sociales con un inesperado cambio de look que involucró decirle adiós a su larga melena, dejando a más de uno con la boca abierta.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la histrionisa de 32 años hizo muestra de su transformación con una fotografía que pronto acaparó la atención de los usuarios y recolectó más de 130 mil ‘me gusta’.

La postal en cuestión muestra a Yalitza Aparicio posar frente al espejo, enfundada en unos jeans de cintura alta y un top blanco, siendo su nueva cabellera con corte estilo ‘bob’ el factor sorpresa de la imagen.

Asimismo, los internautas destacaron la tonificada figura que la protagonista de cintas como “Roma” y “La gran seducción” y “Presencias” lució ante su cámara.

Y es que su mini top dejó en evidencia su abdomen marcado, producto de la intensa rutina de ejercicio y entrenamiento físico que Yalitza Aparicio ha adoptado durante los últimos meses.

En respuesta a esta hazaña en redes sociales, la artista nacida en Oaxaca, México, se convirtió en el blanco de mensajes donde las felicitaciones por su disciplina no faltaron: “Bella”, “Cada día más linda”, “Belleza mexicana en su máxima expresión”, “Yali, te ves increíble” y “Callando bocas”, son algunas de estas respuestas.

El nuevo look de Yalitza Aparicio surge en el marco de una exitosa carrera no solo como actriz, sino productora. Dentro de sus proyectos más recientes destaca la película “City of Dreams”, mientras que como actriz participó en: “Familia de medianoche” y “Cometierra”.

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