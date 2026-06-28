Buscan a turista australiana desaparecida en Nevada tras perder contacto con su familia

Una familia australiana busca desesperadamente información sobre el paradero de su hija de 26 años, quien desapareció durante un viaje por Estados Unidos y no se comunica con sus allegados desde el 20 de junio.

La joven fue identificada como Sally Grace Contarino, quien recorría distintos destinos turísticos del país, entre ellos Las Vegas, Mount Charleston y zonas del sur de California.

Según reportes citados por medios australianos, sus familiares dejaron de tener contacto con ella el 20 de junio y desde entonces desconocen dónde se encuentra.

La joven había dejado su alojamiento y tenía un vuelo reservado

De acuerdo con la información disponible, Contarino desapareció después de finalizar su estadía en un hostal ubicado en Las Vegas.

Imágenes de vigilancia captadas por un restaurante cercano mostraron a la joven caminando por el área la noche del 19 de junio. Según el reporte, vestía ropa oscura y zapatos Converse monocromáticos.

Posteriormente regresó al alojamiento donde se había hospedado durante cinco días.

Horas después realizó el proceso de salida del hostal de manera remota.

También tenía reservado un vuelo para regresar a Australia.

Registro de viaje indica que no abordó un autobús hacia Los Ángeles

La investigación señala además que Contarino había adquirido un boleto de autobús Greyhound para viajar desde Las Vegas hacia Los Ángeles y conectar con su vuelo internacional.

Sin embargo, registros obtenidos por medios locales indicaron que el boleto no fue escaneado.

Personas que interactuaron con ella durante el viaje describieron a la joven como tranquila y de buen ánimo.

Durante su recorrido por Estados Unidos también había visitado previamente destinos como Palm Springs y otras zonas desérticas del oeste del país.

Policía solicita colaboración para localizarla

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas abrió una investigación por desaparición y pidió apoyo ciudadano para reunir información que permita localizar a la viajera.

Las autoridades también notificaron a hospitales de la zona para revisar si existe algún registro relacionado con ella.

Según la descripción difundida por la policía, Contarino tiene cabello castaño y ojos marrones.

Hasta el momento, las autoridades no han informado nuevas pistas sobre su ubicación.

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