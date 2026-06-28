Croacia se impuso a Ghana 2-1 y lo desbancó del subliderato del Grupo L

Con una serie de chispazos de Luka Modric, la selección de Croacia, resolvió un duelo demasiado cerrado con Ghana al imponerse 2-1 y de esta forma arrebatar el subliderato del Grupo L a la escuadra africana y al mismo tiempo despojar a los africanos de su marcha invicta en el Mundial 2026.

Un duelo con mucho cálculo táctico en el terreno de juego, en donde africanos y balcánicos tardaron demasiado en destrabar las marcas y hacer en la segunda mitad un encuentro más agradable, en donde sacó provecho el cuadro africano.

? CROATIA BACK IN FRONT!



Nikola Vla?i? with the goal to make it 2-1 against Ghana!



Croatia 2-1 Ghana pic.twitter.com/tRv6NEcCBZ — shegzy? (@Cr7fanAdabra) June 27, 2026



El encuentro empezó con planteamientos precavidos por ambos planteles, aunque Ghana, con la clasificación asegurada y la simple tarea de garantizar al menos la segunda plaza del encuadrado, se adivinaba más conservadora, sin importarle jugar con un planteamiento 4-5-1, cerrando los accesos a su meta de los elementos de los europeos.

La precaución de los ghaneses hizo que Croacia tuviera que llegar a su propia zona de peligro después de casi media hora de juego con un disparo de Nikola Vlasic que puso a temblar a la meta africana, pero fue el primer aviso de que podrían hacerle daño a los precavidos africanos.

La presión de Croacia trajo dividendos favorables al estrenar el marcador Petar Susic con un disparo de derecha que venció al guardameta de los africanos Benjamin Asare que no pudo hacer nada para evitar la caída de su portería.



Para la segunda mitad, Ghana adelantó sus líneas y el duelo mejoró demasiado, pues obligado en busca de la igualada, hizo que Croacia reaccionara de la misma forma, aunque el equipo del continente africano fue quien generó los peligros, como el de Antoine Semenyo el que quiso agitar el avispero, pero, tras pegarse una arrancada de 30 metros, su disparo salió por un palmo.

Fue apenas el décimo disparo de los ghaneses en toda la competición, demostrando que han sido más efectivos e inclusive los pupilos del portugués Carlos Queiroz lograron arrinconar a los croatas en los primeros minutos.



Croacia logró reducirle los decibelios a la contienda y mantenerla igualada otros veinte minutos, hasta que en el 73 una falta colgada por Nuamuah encontró en el área chica a Derrick Luckasen, que solo tuvo que acomodar el interior para anotar.



Pero la euforia del gol ghanés estuvo a punto de ser arruinada cuando el silbante canadiense Drew Fisher acudió al VAR para revisar la jugada y decretar como válido el gol que empató las acciones y puso contra la pared a los croatas.

??FIFA World Cup 2026 ??



Match # 68 (Group 'L')

?Ghana gets the equaliser in 73 minutes of match time, what a fantastic goal by D. Luckassen. Now match level. #Ghana – 1 #Croatia – 1 #FAFAWorldCup2026@FIFA pic.twitter.com/9zH9cxJvMy

?Ghana at the #FIFAWorldCup ?? — ??? World News ??? (@ferozwala) June 27, 2026



Croacia mandó a la cancha algunos jugadores de relevo como Pasalic que entró por Kovacic que de inmediato forzó una espectacular salvada de Asare, pero en la siguiente jugada Modric puso en bandeja de plata un centro a Vlasic y este puso el 2-1 definitivo.

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